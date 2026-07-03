¡Apareció! Orlando Gill, figura de Paraguay en el Mundial, recuperará la camiseta que vendió para ayudar a su hijo

Hay una historia detrás de cada protagonista y la de Orlando Gill, el arquero de Paraguay que se lució en los penales para eliminar a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026, es digna de ser contada. En 2024 llegó a San Lorenzo de Almagro y Miguel Ángel Russo le dio la titularidad tras la lesión de un compañero durante unos amistosos ante Nacional y Peñarol en Uruguay en el verano de 2025.

"Gill no habla, juega mudo. El arquero no puede jugar mudo. Tiene acomodar a su defensa". José Luis Chilavert lo criticó porque, según él, no hablaba mucho en cancha, pero a los días contestó con las manos y se lució en los penales ante la selección germana para avanzar a los octavos de final. Su entrenador Gustavo Alfaro fue el primero en defenderlo. "Me hubiese gustado que Chilavert en lugar de ser un francotirador, me llame y me diga quiero hablar con Orlando", respondió el argentino.

Una vez consumada la clasificación frente a Alemania, la esposa de Orlando también lo bancó y contó su historia de gran sacrificio. “Cuando Lauti nació y no teníamos nada, vendía sus prendas del club para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, su camiseta de la Sub 20, no pudo guardar de recuerdo. Literal vendió todo”, recordó Melissa Ávalos en diálogo con 780AM Paraguay.

"Dos años atrás no teníamos ni para comer y hoy gracias a Dios tenemos hasta para compartir (...) Es muy loco todo lo que estamos viviendo. Siempre orábamos por estos momentos y hoy lo estamos viviendo”, agregó Ávalos y su relato llegó a quien compró esa camiseta de la selección paraguaya Sub 20 cuando el arquero recaudaba fondos para ayudar a su hijo que había nacido prematuro.

Orlando Gill, arquero de Paraguay, junto a su familia. Foto: @orlando_daniel01

Pedro Suárez, un amigo de la familia de Orlando Gill, publicó en Facebook que él tenía esa camiseta que el arquero había tenido que vender y que estaba dispuesto a devolvérsela. “Fue a decirme si le podía bancar con tanto. Yo le dije que no había problema. Fue así como le pude ayudar a él. Fue un granito de arena para que pueda ayudarle a su familia”, comentó el hincha que fue entrevistado en varios medios paraguayos. Incluso, dijo que ya habló con Orlando.

“Me preguntó si tenía la remera y yo le dije ‘Vos no te preocupes por eso, vos primero ganale a Francia y después hablamos de eso’”, confesó Jorge que, como todo Paraguay, ya palpita el partido de mañana ante Les Bleus, a las 16:00, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.