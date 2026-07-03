El mensaje de Juan Manuel Sanabria tras jugar el Mundial 2026: "Queda pedir disculpas a todo Uruguay"

Juan Manuel Sanabria, futbolista de la selección de Uruguay, compartió un mensaje tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026: "Sin dudas que es difícil poder aceptar lo que pasó hace unos días... con amargura porque estábamos para mucho más, nos preparamos e ilusionamos como para hacer un gran mundial todos juntos", comenzó.

Y añadió: "Obviamente no estuvimos a la altura, queda pedir disculpas a todo Uruguay y trabajar más para poner al país en lo más alto, donde marca la historia".

A modo de cierre, acotó: "Agradecer por todo el apoyo en cada momento, ¡fue increíble todo lo vivido y no lo olvidaré jamás!".

Juan Manuel Sanabria y Lamine Yamal durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

El lateral izquierdo de 26 años tuvo participación en los tres encuentros del Mundial. En el primero fue suplente e ingresó para jugar 45 minutos. Luego se ganó la titularidad: disputó todo el partido ante Cabo Verde y 70' frente a España.

La autocrítica de Valverde tras la eliminación: "Me hago cargo del fracaso"

Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. @AUFOficial

Federico Valverde, capitán de la Celeste, también se expresó este jueves en sus redes sociales: "Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", inició.

En este sentido profundizó: "Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó".

También destacó que su intención es seguir representando a la selección en cada oportunidad que se le presente: "Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida".

Federico Valverde y Rodri en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

"No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", cerró junto con una foto en blanco y negro donde se lo percibe ingresando a un partido de Uruguay con la cinta de capitán.

En tanto, Mathías Olivera, otro de los referentes del plantel, afirmó en diálogo con el Semanario La Prensa: "No hay que ser careta y decir otra cosa porque la realidad que se dio es una decepción para todos".

Al ser consultado acerca de cómo fue el día a día del plantel en la Copa del Mundo bajo el mando de Marcelo Bielsa, respondió que se dio "como con cualquier otro técnico".