El video viral de Maxi Araújo retirándose en la caja de un camión al llegar a Uruguay tras la eliminación Mundial

Mientras algunos futbolistas compartieron fotos de sus vacaciones en Italia o México tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, un video de la llegada de Maximiliano Araújo al Aeropuerto de Carrasco tras su participación en la Copa del Mundo se viralizó en redes sociales.

Las imágenes se popularizaron este jueves, resaltando la humildad del jugador, que lejos de retirarse en un carro de lujo, lo hizo en la caja de un camión fletero al que subió sus pertenencias tras arribar en la mañana de este miércoles.

En el audiovisual que compartió un usuario a través de Tik Tok, se percibe como el extremo de 26 años, goleador de la Celeste en la Copa del Mundo con participación en los tres tantos mundialistas de Uruguay, se sube al vehículo por la parte de atrás. para retirarse en compañía de su familia.

Araújo, actual jugador del Sporting de Portugal y que es sondeado por el Manchester United y Chelsea, fue uno de los que decidió regresar al país antes de volver a las pretemporadas con sus clubes, así como Sebastián Cáceres, zaguero del América de México, que el lunes pasado se hizo presente en compañía del entrenador argentino Marcelo Bielsa y el director de selecciones nacionales de la AUF, Jorge Giordano.

Los futbolistas tendrán libre hasta que finalice el la Copa del Mundo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, el próximo domingo 19 de julio.