Álvaro Rodríguez a la Premier: en España aseguran que cerró su acuerdo para irse de Elche y Real Madrid celebra

Álvaro Rodríguez viene de hacer una gran temporada en el Elche de la Primera División de España, equipo en el que recaló tras un préstamo al Getafe desde el Real Madrid, donde se formó. De hecho, sus goles fueron claves para que se salvaran del descenso.

El Coquito, parte del proceso de la selección Sub 20 que luego fue campeona del mundo en 2023 sin su presencia, tenía contrato con el equipo de Alicante hasta 2029, luego de que este adquiriera sus derechos por dos millones de euros, pero su destino para seguir creciendo estaría en la Premier League.

Según medios españoles como Marca y estadounidenses como The Athletic (The New York Times), Bournemouth ha llegado a un acuerdo para llevarse al uruguayo del Elche por 25 millones de euros, más cinco en variables, lo que lo mantendrá en el Vitality Stadium inglés hasta 2031.

Además, de esta operación se beneficiará el Real Madrid, que tiene el 50 por ciento de los derechos del jugador que formó y que llegó a debutar en Primera. En el Merengue, el delantero de 24 años jugó 107 minutos, repartidos en 10 encuentros.

Álvaro se va del Elche tras 36 partidos disputados (entre LaLiga y Copa del Rey) con un saldo de siete goles y cinco asistencias en 2321 minutos.

El atacante sufrió de manera reciente el fallecimiento de su padre, Daniel "Coquito" Rodríguez, gloria de Peñarol al obtener la Copa Libertadores en 1982 y 1987, e integrante del plantel campeón Intercontinental en 1982 y ganador de tres Campeonatos Uruguayos (1981-1982 y 1986).