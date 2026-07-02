Quién es Leonel Jaime, el zurdo de River argentino que llegó a Peñarol a préstamo y se llama "Leo por Messi"

"Mis viejos me pusieron Leonel por Messi. Era Lio pero fue por él. Pero Leo me queda bien”, dijo entre risas Leonel Jaime apenas puso un pie en Uruguay, en el puerto de Montevideo, para jugar en Peñarol por los 12 meses siguientes.

Tiene 19 años, es argentino, zurdo y su posición natural es de extremo izquierdo, pero aclaró que puede jugar “por los dos lados”. Y también como extremo en un 4-3-3 o volante por afuera en un 4-4-2, que exige mayor recorrido.

Nacido en Tigre (Buenos Aires) y formado en River Plate, llegó al Manya a préstamo por un año, sin cargo pero tampoco opción a compra. El detalle es que tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares que por supuesto el Carbonero no tiene intención de pagar.

Pese a ser considerado una joya del club argentino y destacarse en Reserva, le empezó a quedar chica y Eduardo Coudet no cuenta con él para el plantel principal, motivo por el que le buscaron un destino para que sume minutos en Primera.

Consultado sobre si fue difícil dejar River, respondió sobrio: “Ahora a pensar que estamos acá y lo demás a su espera. Hay que pensar acá ahora. Vengo para jugar, sumar al equipo, poder darle argumentos que si ellos no tienen yo se los pueda dar, ojalá. Feliz de estar acá”.

Y sobre Peñarol: “Como equipo y por su historia lo conozco. Vi varios partidos de Peñarol en la Copa Libertadores, no tanto del campeonato local. Pero tengo muy claro que llego a un club enorme”.

Sobre su estilo de juego se autodefinió como “gambeteador y guerrero”. Y agregó: “Juego con el corazón, gambeteo, soy pensante, tengo bastantes cualidades gracias a Dios”.

Físicamente se hará estudios en las próximas horas, pero explicó que no jugó los últimos dos partidos de Reserva por una sobrecarga en el cuadriceps: “Por si me golpeaba o algo, pero estoy bien”, aseguró.