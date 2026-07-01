El argentino Jaime de River llegó a Montevideo para jugar en Peñarol: "Tengo claro que vengo a un club enorme"

Llegó el primer refuerzo de Peñarol en este mercado de pases de invierno: el joven argentino Leonel Jaime arribó en la tarde de este miércoles al puerto de Montevideo para integrarse al plantel que conduce Diego Aguirre. El acuerdo por el futbolista de River Plate de Argentina se cerró por un año a préstamo, sin cargo ni opción a compra. Tiene 19 años, es zurdo y su posición natural es el extremo izquierdo.

Se realizará los exámenes médicos en las próximas horas para luego firmar el contrato. El Millonario pretende que tenga la continuidad que no pudo tener del otro lado del Río de la Plata, ya que no entraba en los planes de Eduardo Coudet para el segundo semestre del año.

Apenas pisó suelo uruguayo, habló con Ovación y admitió su motivación por llegar al Carbonero: "Cuando me dijeron que iba a venir a Peñarol dije que sí y no dudé, porque es un club muy grande y yo creo que tengo la capacidad para poder jugar acá".

"Como equipo y por su historia lo conozco. Vi varios partidos de Peñarol en la Copa Libertadores, no tanto del campeonato local. Pero sé que es muy grande, tengo muy claro que vengo a un club enorme", declaró sobre el Carbonero.

Sobre su estilo de juego se autodefinió como "gambeteador y guerrero". Y agregó: "Juego con el corazón, gambeteo, soy pensante, tengo bastantes cualidades gracias a Dios".

Consultado sobre si fue difícil dejar River, respondió sobrio: "Ahora a pensar que estamos acá y lo demás a su espera. Hay que pensar acá ahora. Vengo para jugar, sumar al equipo, poder darle argumentos que si ellos no tienen yo se los pueda dar, ojalá. Estoy contento de estar acá".

También dijo que se siente cómodo jugando tanto en un 4-3-3 de extremo como en un 4-4-2 de volante por afuera, y además señaló: "Y juego de los dos lados".

"Todavía no tuve contacto con mis compañeros, pero creo que voy a incluirme al grupo muy bien. Tampoco hablé aún con Diego Aguirre, pero lo seguí, sé quién es y es un orgullo tenerlo como técnico", expresó.

Sobre su forma física, dijo que estaba entrenando con normalidad, aunque no jugó los últimos dos partidos porque sufrió un golpe en el cuádriceps y en el club quisieron evitar una lesión que complicara la negociación. "No jugué los dos últimos partidos en Reserva por si me golpeaba o algo, pero estoy bien", declaró.

Y al final bromeó: "Mis viejos me pusieron Leonel por Messi, era Lio pero fue por él. Leo me queda bien".