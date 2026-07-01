Rodolfo Catino, Secretario General de Peñarol, presentó su renuncia "por razones estrictamente institucionales"

En la tarde de este martes, el Secretario General del Club Atlético Peñarol, Rodolfo Catino, presentó su renuncia al cargo a través de sus redes sociales. El dirigente aurinegro señaló que los motivos son estrictamente institucionales y por diferencias que tiene con respecto del rumbo que ha tomado la directiva de Peñarol.

El anuncio compartido en X (ex Twitter), comienza directamente presentando su dimisión al cargo que había ocupado desde el inició de la actual gestión: "He presentado mi renuncia al cargo de Secretario General del Club Atlético Peñarol", señala en un principio.

Luego de eso, el mensaje prosigue con la explicación de los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión: "Lo hago por razones estrictamente institucionales. Desde el inicio de este período intenté contribuir a mejorar el funcionamiento del club y fortalecer el rol del Consejo Directivo, pero no logré modificar una forma de conducción que, a mi entender, coloca al Consejo ante decisiones ya tomadas o hechos consumados", escribió el ahora exsecretario del Mirasol que ya había sido crítico con varias de las medidas tomadas dentro de Peñarol en los últimos tiempos.

Por último, Catino expresó que no dejará completamente su rol dentro del equipo, sino que ocupará otras funciones dentro de la institución: "Peñarol debe estar siempre por encima de cualquier persona, cargo o circunstancia. Seguiré defendiendo a nuestro Club desde el Consejo Directivo".

He presentado mi renuncia al cargo de Secretario General del Club Atlético Peñarol.



Lo hago por razones estrictamente institucionales. Desde el inicio de este período intenté contribuir a mejorar el funcionamiento del club y fortalecer el rol del Consejo Directivo, pero no logré… — Rodolfo Catino (@RodolfoCatino) June 30, 2026

Peñarol vs. Racing: cuándo vuelve a jugar el aurinegro por el Torneo Intermedio

El próximo domingo 12 de julio, el conjunto Mirasol volverá a competir por el Campeonato Uruguayo. En este caso, se enfrentará a Racing por la quinta fecha del Torneo Intermedio que se pausó a causa del Mundial 2026 del que la selección uruguaya ya quedó eliminada. El primer partido luego de la interrupción enfrentará a Juventud de Las Piedras con Danubio este domingo 5 de julio con motivo del partido que se atrasó por la fecha dos del torneo entre ambos.

Peñarol por su parte se medirá al actual campeón del Torneo Apertura el domingo 12. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Centenario a partir de las 18: 30 (hora de Uruguay). Actualmente, Peñarol es puntero del grupo A del Torneo Intermedio con nueve puntos, mientras que Racing llega al partido con seis unidades. Los perseguidores más cercanos del aurinegro en su búsqueda de clasificarse a la final del torneo contra el ganador del grupo B son Cerro Largo y Central Español, ambos con 7 puntos.