Alfonso "Pacha" Espino fue presentado por Racing de Argentina tras quedar libre en el Rayo Vallecano de España

Alfonso "Pacha" Espino fue presentado por Racing Club de Avellaneda este jueves y se sumerge en el fútbol argentino. Tras dejar LaLiga al quedar libre en el Rayo Vallecano de España, firmó contrato hasta julio de 2028 y utilizará el dorsal número 18.

El lateral izquierdo de 34 años, por cuyo regreso al club estaba interesado Nacional, se sumó a la Academia tras realizarse la revisión médica y el club argentino ya le dio la bienvenida. Llega para ocupar el lugar que dejó Gabriel Rojas, vendido al Cruzeiro de Brasil.

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Alfonso Espino es nuevo jugador de La Academia. El lateral uruguayo llega en libertad de acción y ya firmó su contrato por dos años.



¡Bienvenido al El Primer Grande, Pacha! 🩵🤍 pic.twitter.com/kOrRFKduFh — Racing Club (@RacingClub) July 2, 2026

"Alfonso Espino es nuevo jugador de La Academia. El lateral uruguayo llega en libertad de acción y ya firmó su contrato por dos años. ¡Bienvenido al El Primer Grande, Pacha!", informó Racing.

Bienvenido a nuestro mundo, Pacha 🩵 pic.twitter.com/XPUaAb1XoJ — Racing Club (@RacingClub) July 2, 2026

Pese a que existieron charlas entre Nacional y los allegados al futbolista y era un nombre que en interna del Bolso seducía, no hubo un ofrecimiento formal para el futbolista que se formó en la cantera del tricolor y jugó allí entre 2014 y 2018. En su haber, Espino tiene seis títulos oficiales con el club que incluyen el Campeonato Uruguayo 2014/2015, el de la edición 2016, dos Torneos Apertura y dos Intermedio.

De Nacional dio el salto al Cádiz, donde jugó durante cinco años, entre 2019 y 2023. En el Rayo militó durante tres temporadas, en la última llegó a la final de la Conference League, disputada en mayo de este año, aunque cayó ante el Crystal Palace de la Premier League.

Para Racing, que ya cuenta con el uruguayo el lateral derecho Gastón Martirena, Espino es su segunda alta, luego de oficializar al mediocampista Ulises Ortegoza.