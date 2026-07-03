De las milanesas en Bérgamo al Mundial 2026: el divertido cruce entre Scaloni y el Tanque Denis que se viralizó

En la antesala del partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni dejó por unos minutos el análisis futbolístico para protagonizar uno de los momentos más simpáticos de la jornada.

El responsable fue Germán Denis, exdelantero de la selección argentina y hoy periodista de un medio italiano, quien tomó el micrófono durante la conferencia de prensa para hacerle una consulta.

Apenas escuchó la voz del "Tanque", con quien compartió plantel en Atalanta, Scaloni no ocultó la sorpresa y respondió con una sonrisa que rápidamente despertó las risas de los presentes.

"Te voy a contestar en español igual, pero sos un grande. Este me bancaba en su casa en Bérgamo, íbamos a comer milanesas. Lo quiero mucho a él y a toda su familia, así que un gran abrazo", expresó el entrenador argentino, recordando los años que compartieron en el fútbol italiano.

El intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales por la espontaneidad y la buena relación que ambos mantienen.

Después de la anécdota, Denis le consultó por el difícil presente de Italia, que volvió a quedarse fuera de una Copa del Mundo, y Scaloni aprovechó para enviar un mensaje de respaldo a una de las grandes potencias históricas del fútbol.

"No le daría muchas vueltas a por qué Italia no clasifica al Mundial. Tienen una cultura futbolística increíble y deben seguir respetándola. Cuando empiezan a hacer cambios que el futbolista y el pueblo no sienten, ahí pueden aparecer los problemas", analizó el técnico campeón del mundo.

GERMÁN DENIS HIZO EMOCIONAR A SCALONI 🥲 🇦🇷



El ex delantero argentino, Germán Denis, le hizo una pregunta a Lionel Scaloni y generó muchos recuerdos en el entrenador de la Selección.



👉 Ah, el 'Tanque' le hizo ula pregunta en ITALIANO.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/E5iBK59vLP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 2, 2026

Scaloni también destacó que cada país debe conservar su identidad futbolística y cerró con un deseo: "Apreciamos mucho a Italia, tenemos raíces italianas y ojalá vuelva al Mundial. Se quedó afuera por detalles muy pequeños y seguramente volverá a estar porque sigue siendo una potencia".

Finalizada la conferencia, ambos se fundieron en un abrazo que terminó de sellar un reencuentro cargado de recuerdos, afecto y nostalgia, en una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa del encuentro de la albiceleste.