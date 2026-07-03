Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: dónde ver en vivo hoy 3 de julio, canales de TV y online

Argentina y Cabo Verde jugarán el viernes 3 de julio de 2026 a las 19:00 horas, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Miami de Estados Unidos.

La selección Albiceleste llegará con una marcha sólida: ganó todo lo que jugó en la competencia, convirtió con regularidad y encontró en Lionel Messi a su principal factor de desequilibrio. El equipo caboverdiano, en cambio, asumirá el cruce desde una lógica distinta: todavía no perdió, compitió ante selecciones de mayor tradición y mostró una defensa capaz de sostener partidos cerrados, aunque le ha costado transformar esa resistencia en victorias.

Dónde ver el partido entre Argentina y Cabo Verde en vivo por televisión y streaming

Los canales de televisión y las plataformas en línea para ver el partido en vivo desde el territorio argentino son:



Televisión Pública

TyC Sports Argentina

Telefe Argentina

Flow Sports

DIRECTV Sports Argentina

DGO

TyC Sports Play

Disney+ Premium Argentina

Paramount+

Para quienes busquen dónde ver Argentina vs. Cabo Verde desde Uruguay, el encuentro podrá seguirse por DSports en televisión por cable. En streaming, las alternativas serán DGO y, según disponibilidad de cada mercado, Paramount+, DAZN o Flow. En Uruguay también se transmitirá gratis en televisión abierta por Canal 5 y Antel TV, también sin costo, por streaming.

Argentina llega con Messi iluminado y Cabo Verde con una resistencia que ya dio señales

Argentina construyó su recorrido con autoridad. Debutó con un 3-0 frente a Argelia, partido en el que Messi anotó a los 17, 60 y 76 minutos, con asistencias de Rodrigo de Paul y Nicolás González en dos de los tantos. Luego superó 2-0 a Austria con otro doblete de Messi, primero a los 39 minutos tras pase de Facundo Medina y después en el 90+5. Ante Jordania ganó 3-1: Giovani Lo Celso abrió el marcador, Lautaro Martínez amplió de penal y Messi selló el resultado a los 80. En total, el capitán suma seis goles en el torneo y Argentina acumula ocho a favor y uno en contra.

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, durante el debut en el Mundial 2026. Foto: AFP

Cabo Verde también llegará invicto, aunque por otro camino. Igualó 0-0 con España en un partido sin goles, rescató un 2-2 ante Uruguay después de ponerse en ventaja con Kevin Pina y empatarlo en el complemento por intermedio de Hélio Varela, y volvió a cerrar su arco en el 0-0 con Arabia Saudita. Sus dos goles en el torneo fueron de Pina y Varela, y sus resultados explican el perfil de un equipo incómodo: ordenado, físico y paciente para aprovechar momentos puntuales.

Por historia, Argentina ocupará el lugar de favorita. Es una potencia de la CONMEBOL, tricampeona mundial por sus consagraciones de 1978, 1986 y 2022, y llega además con el respaldo de una tradición continental enorme, reflejada en sus 16 Copas América.

Cabo Verde representa una realidad opuesta y valiosa: los Tiburones Azules, pertenecientes a la CAF, disputan su primer Mundial tras años de crecimiento sostenido, con la Copa Africana de Naciones de 2013 como uno de sus antecedentes más visibles por aquella llegada a cuartos de final.

En cuanto al historial de enfrentamientos: Esta será la primera vez que Argentina y Cabo Verde se enfrenten.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.