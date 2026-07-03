Modric explotó contra el VAR tras la eliminación de Croacia y FIFA respondió con una explicación tecnológica

Con la eliminación de Croacia a manos de Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Luka Modric fue la voz más fuerte del vestuario balcánico y apuntó directamente contra el arbitraje y el funcionamiento del VAR.

El experimentado mediocampista aseguró que su selección merecía más y puso el foco en las dos decisiones que marcaron el desenlace del partido: el penal cobrado a favor de los portugueses y el gol anulado a Joško Gvardiol en los minutos finales.

"Todavía con la euforia del partido es difícil decir algo inteligente, pero merecíamos mucho más", comenzó el capitán croata antes de referirse a la jugada del tanto invalidado.

"El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado. Y si no toca el balón, no era fuera de juego", sostuvo Modric, convencido de que la acción fue mal resuelta.

El volante también cuestionó la intervención del VAR en esa jugada y fue todavía más allá al referirse al penal que permitió a Portugal meterse nuevamente en partido.

"Ese penal... creo que si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado. Cuando se introdujo el VAR dije que no me gustaba. Después fue bueno para algunas cosas, pero lo usan mal, de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo", disparó. Para el histórico futbolista croata, la herramienta tecnológica debería utilizarse únicamente cuando exista un error completamente evidente.

"El VAR debería activarse si hay un error al 200%, no cuando está en una zona gris. No era penal hoy. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Eso me molesta porque parece que siempre va en nuestra contra. Algunas cosas terminan decidiendo tu destino", afirmó.

Pese a la bronca, Modric cerró destacando la actuación de su equipo: "Podemos estar orgullosos de cómo jugamos y de cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen y por la que somos tan respetados en el mundo".

Luka Modric tras la eliminación de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026. JUSTIN SETTERFIELD/AFP fotos

La explicación de FIFA

Horas después del encuentro, la FIFA publicó la explicación oficial sobre la acción que terminó con el gol anulado a Croacia y respaldó la decisión arbitral con la información proporcionada por la tecnología del balón inteligente.

Según el organismo, los datos obtenidos por el sistema Connected Ball, incorporado en el balón oficial Trionda, confirmaron que Igor Matanović sí realizó un contacto con la pelota antes de que esta llegara a Gvardiol.

"Según los datos proporcionados por la tecnología 'Connected Ball' alojada dentro de la Trionda, se demostró que hubo contacto por parte del número 20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol", explicó la FIFA.

NO VALE EL GOL AGÓNICO DE CROACIA



Por este offside fue anulado el empate del equipo de Modric en el minuto 112.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EsHOQg1DbP — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Además, detalló que los sensores IMU instalados dentro del balón son capaces de detectar incluso contactos mínimos y que esa información se refleja en la transmisión mediante el conocido gráfico de "latido cardíaco", brindando a los árbitros una herramienta adicional para adoptar decisiones con mayor precisión.

De esta forma, la FIFA respaldó el fallo arbitral utilizando la tecnología, aunque las explicaciones no alcanzaron para convencer a Modric, que dejó una de las declaraciones más fuertes del Mundial al cuestionar tanto el criterio del VAR como la forma en que, según él, se aplica en los partidos de máxima competencia.