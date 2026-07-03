El increíble gol anulado a Croacia en el minuto 103 que lo eliminó del Mundial 2026 ante Portugal

La selección de Croacia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer derrotada por 2-1 ante Portugal, pero con quizá la jugada más polémica en lo que va de la Copa del Mundo en el último suspiro del partido: exactamente en el minuto 103, cuando el árbitro noruego Espen Eskas había adicionado 10' pero estiró el final por un gol luso durante los descuentos.

Croacia se puso en ventaja primero por medio del interminable Ivan Perisic a los 53': apareció solo por el segundo palo, controló y la mandó a guardar con un remate cruzado. Pero la selección de Portugal encontró el empate por medio de Cristiano Ronaldo, que se hizo cargo de un penal cobrado por un agarrón de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga adentro del área: CR7 definió al medio y puso la igualdad en 68'.

Fue un partidazo de ida y vuelta y, salvo portugueses y croatas, todos los futboleros del mundo querían ver 30 minutos más de fútbol. Pero en los descuentos se rompió la igualdad.

El árbitro marcó 10 minutos más de juego y en el cuarto de esos, Rafael Leão puso un centro perfecto al área que cabeceó con categoría Goncalo Ramos y Portugal se adelantó en el marcador.

Con más empuje que fútbol, los croatas se adelantaron en la cancha y empezaron a tirar pelotazos al área portuguesa en lo que restaba de juego. Los minutos pasaron y se fueron los primeros 10 de descuento, pero como el gol portugués había llegado en plena adición (y había sido un partidazo de absoluta paridad), el noruego dejó jugar unos minutos más, que solo él sabrá cuántos.

Croacia siguió empujando y cuando empezó a correr el minuto 103 del partido, Perisic lanzó un centro largo hacia el área que alcanzó a Andrej Kramaric en el segundo palo, tocó hacia el medio y Josko Gravidol se la llevó por delante para el delirio de los croatas. Gol agónico, empate y tiempo extra, pensaron todos, pero intervino el VAR.