Portugal 0-0 Croacia en vivo por el Mundial 2026: los lusos son más incisivos y casi marca Bruno Fernandes

Portugal se mide ante Croacia, a partir de la hora 20:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá. Los lusos y los croatas buscarán poder avanzar a la siguiente instancia donde los espera España.

Este duelo entre el equipo que dirige Roberto Martínez y el elenco que conduce Zlatko Dalic estará marcado por el enfrentamiento de Cristiano Ronaldo contra Luka Modric. Dos viejos conocidos de sus épocas como futbolistas del Real Madrid.

Primer tiempo

Portugal estuvo muy cerca de romper el 0-0 en el amanecer del partido. Se gestó por una buena maniobra colectiva, donde Rafael Leao desbordó por izquierda, sacó un buen centro ras del suelo y Bruno Fernandes definió, pero tapó muy bien el guardameta Dominik Livakovic.

SE SALVÓ CROACIA



Bruno Fernandes tuvo el primero para Portugal, pero el arquero Livaković se quedó con su remate#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gYq6FnAgMH — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Volvió a ser clave el golero croata con una buena tapada y fue, nuevamente, ante Bruno Fernandes. El atacante del Manchester United probó con un disparo y respondió muy bien Livakovic para mantener el arco en cero.

Portugal 0-0 Croacia

Hora: 20:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: BMO Field de Toronto.

Árbitro: Espen Eskas (NOR).

Asistentes: Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin (NOR).

Cuarto: Abongile Tom (RSA).

Quinto: Zakhele Siwela (RSA).

VAR: Jarred Gillett (ENG) y Dennis Higler (ITA).

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modrić, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Amarillas: 17' Ruben Dias (P).