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El País Ovación Mundial

Portugal 0-0 Croacia en vivo por el Mundial 2026: los lusos son más incisivos y casi marca Bruno Fernandes

Los lusos y los croatas querrán poder avanzar a la siguiente instancia de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos donde los espera España.

El País
El País
02/07/2026, 19:28
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Cristiano Ronaldo y Luka Modric en el partido entre Portugal y Croacia.
Cristiano Ronaldo y Luka Modric en el partido entre Portugal y Croacia.
Foto: AFP.

Portugal se mide ante Croacia, a partir de la hora 20:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá. Los lusos y los croatas buscarán poder avanzar a la siguiente instancia donde los espera España.

Este duelo entre el equipo que dirige Roberto Martínez y el elenco que conduce Zlatko Dalic estará marcado por el enfrentamiento de Cristiano Ronaldo contra Luka Modric. Dos viejos conocidos de sus épocas como futbolistas del Real Madrid.

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Primer tiempo

Portugal estuvo muy cerca de romper el 0-0 en el amanecer del partido. Se gestó por una buena maniobra colectiva, donde Rafael Leao desbordó por izquierda, sacó un buen centro ras del suelo y Bruno Fernandes definió, pero tapó muy bien el guardameta Dominik Livakovic.

Volvió a ser clave el golero croata con una buena tapada y fue, nuevamente, ante Bruno Fernandes. El atacante del Manchester United probó con un disparo y respondió muy bien Livakovic para mantener el arco en cero.

Portugal 0-0 Croacia

Hora: 20:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: BMO Field de Toronto.
Árbitro: Espen Eskas (NOR).
Asistentes: Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin (NOR).
Cuarto: Abongile Tom (RSA).
Quinto: Zakhele Siwela (RSA).
VAR: Jarred Gillett (ENG) y Dennis Higler (ITA).

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modrić, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Amarillas: 17' Ruben Dias (P).

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