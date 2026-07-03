Josema Giménez: de la "bronca y dolor también son nuestros" a mostrar la lesión con la que llegó al Mundial 2026

José María Giménez se expresó por primera vez desde la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y lo hizo con un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde realizó una fuerte autocrítica, respaldó a sus compañeros y dejó al descubierto el complicado estado físico con el que afrontó el torneo.

"Todos saben que el fútbol es hermoso y que te da momentos inolvidables, pero cuando pega, qué duro puede llegar a ser. Han sido unos días muy jodidos en los cuales la cabeza y el día a día te recuerdan en cada momento lo que pasó. Tanto para nosotros como para nuestra gente, fue un fracaso", comenzó escribiendo el zaguero y uno de los referentes de la Celeste.

El defensor del Atlético de Madrid aseguró que el plantel hizo todo lo posible para cumplir el objetivo. "Trabajamos, nos mentalizamos, nos propusimos y, sin dudas, lo intentamos: primero competir y luego conseguir el objetivo que ponga a Uruguay donde merece estar. Evidentemente no alcanzó y somos muy conscientes de eso".

Giménez también salió en defensa de sus compañeros y remarcó que la falta de resultados no estuvo relacionada con una falta de compromiso. "Garantizo con la vida que cada uno de mis compañeros se dejó el alma por esta camiseta, hayan jugado o no. Cuando terminó el último partido vi la cara de cada uno de ellos y pude ver el dolor que sentían".

Uno de los pasajes más impactantes del mensaje fue cuando reveló que llegó al Mundial con una importante lesión en el tobillo, acompañando el texto con fotografías de la inflamación y los hematomas.

Comunicado de José María Gímenez tras la eliminación del Mundial 2026 Foto: Captura de redes sociales

"En lo personal, cuatro semanas antes de empezar el Mundial tenía el tobillo así. Gracias al trabajo de los profesionales que me acompañaron, pude llegar apto y en condiciones de competir desde el primer partido. Si no lo hice, no fue por no estar preparado", explicó.

Sobre su rol durante la competencia, agregó: "Ni el ego ni la ambición me ciegan. Desde donde me tocaba estar, como cada uno de mis compañeros, intentamos dar el máximo, desde un aliento, desde un 'vamos arriba' o desde una palabra que pueda transmitir algo".

La lesión de José María Giménez previo al Mundial 2026 Foto: Captura de redes sociales

El capitán cerró su publicación agradeciendo el apoyo de los hinchas, pidiendo disculpas por la eliminación y dejando un mensaje dirigido a quienes criticaron con dureza al equipo tras la temprana despedida del torneo.

"Siempre del lado de la autocrítica, sin el diario del lunes para pegar en el piso, de los que analizan y hablan con sensatez real. Jamás del lado de los que crean comedias, están donde están por hacer favores y dicen barbaridades por dos visualizaciones más".

Su mensaje concluyó con la frase: "¡Vamo arriba Uruguay!".