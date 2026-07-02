¿Quién es el responsable del fracaso de Uruguay en el Mundial? La opinión de Figueredo y otros tres periodistas

La temprana eliminación de Uruguay en el Mundial dejó un sabor amargo y abrió un intenso debate sobre las causas del fracaso de la selección en un torneo que había despertado grandes expectativas. Las decisiones de Marcelo Bielsa, el rendimiento de los futbolistas, la visión de la AUF y otros factores fueron señalados por hinchas, analistas y protagonistas del ambiente deportivo como posibles explicaciones para una campaña por debajo de lo esperado. En ese contexto, Sábado Show consultó a cuatro periodistas deportivos para conocer quién consideran que fue el principal responsable de la decepcionante actuación celeste. A continuación, las opiniones de Alejandro Figueredo, Diego Domínguez, Morro Estévez e Iñaki Goicoechea.

Alejandro Figueredo - periodista

Alejandro Figueredo en el Estadio de Guadalajara.

Hay que separar lo que fueron los partidos en el Mundial y lo que fue el proceso previo. Sin dudas, la magnitud de los errores cometidos en los últimos dos partidos fueron decisivos para la eliminación. Uruguay mostró cosas para ganarle a Arabia Saudita y se autoflageló cuando tenía controlados los partidos con Cabo Verde y España. Pero la forma en la que llegamos al Mundial estuvo lejos de ser la ideal. Y ahí hay una clara responsabilidad de la AUF en no saber o no poder cortar el ciclo en el momento más crítico, la goleada ante Estados Unidos.

Diego Domínguez - periodista

Diego Domínguez.

La responsabilidad es compartida: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Hubo errores puntuales de futbolistas y rendimientos que estuvieron muy por debajo de las expectativas. La responsabilidad principal de Bielsa aparece al llevar a varios lesionados y en nunca haber podido zurcir sus diferencias con parte del grupo. Por el lado de los dirigentes, es al menos reprochable que la AUF haya desembolsado el dinero que destinó al contrato del técnico. Hubiese sido bueno que Uruguay entablara una estructura deportiva integral, rodeada por referentes positivos para la selección.

Morro Estévez - periodista

Morro Estévez. Foto: difusión

Los principales responsables son los dirigentes. Desde hace dos años existe una marcada ruptura entre el cuerpo técnico y un sector del plantel. Sin embargo, los dirigentes estuvieron ausentes y, en muchos casos, le dieron a Bielsa la llave total para tomar decisiones. Deberían haber intervenido para mejorar la relación entre el entrenador y los jugadores. Entiendo que Bielsa tiene su forma de llegarle al plantel, pero varios estaban incómodos y no confiaban en su palabra. Por eso se lo cargo a los dirigentes, que conocían la situación y no actuaron. La relación entre el cuerpo técnico y el plantel termina influyendo directamente en lo que pasa en la cancha.

Iñaki Goicoechea - periodista

Iñaki Goicoechea Foto: @inakign

La responsabilidad del fracaso en el mundial es compartida. Los que creímos que era una buena idea traer a Bielsa, los dirigentes que decidieron darle las llaves de la selección y respetarle todas sus decisiones hasta el final. Los jugadores, que no supieron o no pudieron adaptarse a su metodología y tuvieron errores que los condenan. Pero ni que hablar que del propio Bielsa, que no cautivó al plantel y sus malas formas llenaron de energía negativa la selección. La suerte del juego le dio una cachetada a las planillas y mandó al DT a casa solo, encerrado en su mundo de incomprensión, con mucho dinero pero sin la gloria deportiva que le quedó muy lejos.