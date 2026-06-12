Figueredo relató su primer partido mundialista para cadena Telemundo y recordó a su padre: el conmovedor posteo

"No es un día más". Con esas palabras, Alejandro Figueredo resumió la carga emocional que tuvo para él el jueves 11 de junio, jornada en la que debutó como relator de una Copa del Mundo para la cadena Telemundo y Peacock desde el Estadio Guadalajara, en el encuentro entre Corea y República Checa, que terminó igualado 1 a 1.

Radicado en Miami desde 2017, el periodista deportivo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional. Integrante del equipo de Telemundo Deportes para el Mundial 2026 y también parte de la cobertura especial de Teledoce, Figueredo decidió compartir en Instagram una reflexión cargada de recuerdos personales.

La fecha elegida por el calendario no fue casual para él. El 11 de junio de 2002 quedó grabado para siempre en su memoria. Aquella madrugada Uruguay quedó eliminado del Mundial de Corea y Japón tras empatar con Senegal, pero horas después el golpe deportivo pasó a un segundo plano. Ese mismo día falleció su padre, "Cacho", a los 64 años.

"La noticia de la muerte de mi viejo me partía al medio", escribió el relator, quien recordó cómo con el paso del tiempo los buenos recuerdos terminaron imponiéndose al dolor de la ausencia.

En su publicación también evocó otro 11 de junio significativo: el de 2010, cuando Uruguay debutó ante Francia en el Mundial de Sudáfrica. Aquella fue su primera Copa del Mundo relatando desde los estadios para Teledoce. Desde Ciudad del Cabo imaginaba el orgullo que habría sentido su padre al verlo alcanzar una meta tan importante.

"Si se ponía orgulloso al escucharme decir los cambios en mis primeras apariciones radiales allá por 1989, cuánto más estaría entonces ante semejante hito", recordó.

Ahora, dieciséis años después de aquella experiencia mundialista y casi una década después de instalarse en Estados Unidos, Figueredo volvió a encontrarse con un nuevo desafío profesional en otra jornada marcada por la misma fecha.

"Confieso: anoche estuve desvelado. Sí, la experiencia juega, pero solo cuando se prende la cámara, cuando te dicen aire, cuando comienza el partido. En lo previo, la ansiedad y los nervios son los mismos de la primera vez. Y eso me renueva la energía", escribió.

El posteo generó numerosas reacciones de colegas y amigos. La ilusionista Judy del Bosque destacó su calidad humana y profesional: "Te queremos un montón". Por su parte, la periodista Cata Ferrand confesó que el texto le provocó lágrimas y elogió al relator por su trayectoria.

Entre los mensajes más emotivos apareció el de su hija, Clara Figueredo, quien expresó el orgullo de toda la familia: "Sos lo máximo. Estamos muy orgullosas de ti y Cacho x100".

Para Figueredo, el debut mundialista con Telemundo significó mucho más que un nuevo paso profesional. Fue también una oportunidad para mirar hacia atrás, agradecer el camino recorrido y rendir homenaje a quien lo acompañó en sus primeros sueños vinculados a la radio y al fútbol. Como él mismo escribió, "hoy celebro estar acá, por ustedes, por mi familia y en especial por Cacho".