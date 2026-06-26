"Por supuesto que no": la reacción de Tinelli cuando un influencer uruguayo le preguntó por la denuncia de su hija
El conductor fue interceptado en Miami por Nicolás Wasiluk, que le consultó por la denuncia que realizó Juana Tinelli a raíz de un episodio de violencia en un boliche por parte de su expareja.
Marcelo Tinelli fue interceptado en las calles de Miami por el influencer y empresario uruguayo Nico Wasiluk, justo cuando el conductor ingresaba al estudio desde el que realiza su espacio deportivo para Infobae Mundial. El creador de contenido le consultó por un tema que lo tuvo en el centro de atención en los últimos días: la denuncia de su hija Juana a su expareja por un episodio de violencia en un boliche.
Con mucha discreción, Wasiluk le lanzó al histórico conductor: "Sé que no querés hablar de lo que ha pasado con tu hija...". Pero enseguida Tinelli lo cortó en seco para evitar referirse al tema. "No, nada. Por supuesto que no", le dijo, y desvió la conversación con un saludo para Uruguay: "Amo a los amigos uruguayos, tengo nacionalidad uruguaya".
El influencer insistió con otra pregunta, esta vez sobre el comentario de Florencia Peña en Luzu cuando expresó erróneamente que había fallecido Jorge Messi, padre del goleador de la selección argentina. "¿Lo que pasó con Florencia Peña te pegó?", preguntó.
Sin embargo, una vez más el ex Showmatch no quiso entrar en polémicas. "Te quiero, gracias por el respeto. No sé por dónde va a salir esto", le dijo. Cuando Wasilik le aclaró que el contenido era "para Uruguay", Tinelli se despidió con un mensaje para el público uruguayo: "Beso grande a todo Uruguay. Beso, gracias. Chau", e ingresó rápidamente al canal donde está ubicado el estudio de Infobae.
Tinelli se encuentra cubriendo la Copa del Mundo 2026 para el medio digital desde Estados Unidos. El histórico conductor regresó al periodismo deportivo para encabezar este ciclo especial donde transmite en vivo, analiza los partidos de la Selección Argentina y muestra el detrás de escena del torneo. El conductor no la ha tenido fácil, ya que mientras sigue desde su viaje las polémicas familiares que lo salpican desde Buenos Aires, tuvo la mala suerte de perder una valija en un vuelo que contenía documentos, tarjetas de crédito y dinero.
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