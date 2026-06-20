Valeria Ripoll se sumó a la polémica de Flor Peña y Messi: la filosa postura de la excandidata a la vicepresidencia

La excandidata a la Vicepresidencia de Uruguay, Valeria Ripoll, fue una de las voces más críticas durante el debate que el programa Esta boca es mía (Canal 12) dedicó a la polémica protagonizada por Florencia Peña. El intercambio se dio luego de que la actriz y conductora difundiera erróneamente la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina.

Durante su intervención, Ripoll señaló que existieron "dos irresponsabilidades" en el episodio. Por un lado, cuestionó la difusión de una información de semejante sensibilidad sin haber sido previamente confirmada. "No podés dar este tipo de noticias sin confirmarlas", afirmó, al tiempo que recordó que Lionel Messi atravesaba un momento personal complejo debido al estado de salud de su padre.

La panelista también puso el foco en la manera en que Peña comunicó la noticia al aire. Según expresó, le resultó "increíble" el tono utilizado para informar sobre un supuesto fallecimiento. "Me pareció irresponsable y no tiene que ver con que sea un streaming o un canal de televisión. Tiene que ver con la responsabilidad de comunicar", sostuvo.

Ripoll consideró que la gravedad del hecho trasciende el formato en el que se produjo y remarcó que la responsabilidad periodística debe mantenerse independientemente de la plataforma. En ese sentido, valoró la reacción generada en Argentina tras conocerse que la información era falsa y calificó la situación como "inconcebible".

Durante su análisis, la ex dirigente sindical también vinculó el episodio con declaraciones políticas realizadas previamente por Peña. Recordó que la actriz había elogiado públicamente al futbolista francés Kylian Mbappé por expresar sus posiciones políticas y cuestionó que se exija a deportistas o figuras públicas pronunciarse ideológicamente. "Tienen todo el derecho de hacerlo o de no hacerlo", afirmó.

Florencia Peña en "SQP". Foto: captura

Asimismo, Ripoll respaldó la respuesta de la familia Messi ante la difusión de la información falsa y destacó el tono del comunicado emitido. "Me pareció muy respetuoso, tanto por el cuidado de su intimidad como por la situación familiar que estaban atravesando", señaló.

La polémica se originó luego de que Florencia Peña anunciara en el programa El show del verano (Luzu) la supuesta muerte de Jorge Messi. La información fue rápidamente desmentida por el entorno del futbolista, que confirmó que el padre de Lionel Messi se encontraba con problemas de salud pero vivo y bajo atención médica. El episodio generó una fuerte repercusión mediática y críticas generalizadas hacia la conductora, quien posteriormente fue desvinculada del canal.