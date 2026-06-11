El álbum de fotos de Valeria Ripoll en Israel y la reflexión que le dejó el viaje: "Te llega a doler el alma"

Valeria Ripoll compartió en redes sociales un álbum de fotos de su reciente viaje a Israel y acompañó las imágenes con una reflexión sobre los lugares que visitó y las sensaciones que le dejó la experiencia. La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional y actual panelista de Esta boca es mía (Canal 12) recorrió distintos puntos emblemáticos del país y definió la experiencia como "única" e "inolvidable".

"Israel... país maravilloso", escribió junto a un carrusel de postales urbanas, de monumentos y sitios históricos. Entre los lugares que destacó aparecen Jerusalén, el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos, espacios de enorme relevancia para distintas religiones. "Ejemplo de convivencia en paz, musulmanes, católicos, Judíos juntos", valoró.

Ripoll aseguró que la capital israelí tiene "una energía difícil de explicar" y describió a Jerusalén como "el lugar más sagrado del mundo".

Durante la recorrida visitó además el Museo del Holocausto y varios sitios vinculados a los ataques perpetrados por Hamas, que el 7 de octubre de 2023 lanzó una ofensiva sobre territorio israelí que dejó cientos de víctimas y desencadenó la actual guerra en la región.

Entre esos lugares estuvo el memorial dedicado a las víctimas del festival de música Nova y zonas afectadas por los ataques. Según contó, fueron experiencias particularmente movilizadoras. "Te llega a doler el alma con tanta maldad", expresó.

La publicación cerró con una frase que resume el impacto que le generó el viaje: "Ya quiero volver".

Valeria Ripoll visitó el memorial de la fiesta Nova en Israel. Foto: @valeriaripoll1

En otra serie de publicaciones, mostró imágenes de una visita a Shalva, una organización sin fines de lucro con sede en Jerusalén dedicada a la atención, inclusión y acompañamiento de personas con discapacidad y sus familias.

La panelista de Teledoce se mostró especialmente impresionada por el trabajo que realiza la institución, y elogió el tratamiento integral que reciben desde bebés recién nacidos a adultos. Destacó tanto las instalaciones como el equipo profesional que allí se desempeña.

Valeria Ripoll en el Muro de los Lamentos. Foto: @valeriaripoll1

"Es tan difícil transmitirles lo que sentí en Shalva", escribió. También agradeció al uruguayo Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, por acompañarla durante la visita.

Según contó, la experiencia incluso abrió la puerta a futuros proyectos. "Ya estamos trabajando para lograrlo", señaló, en referencia a la posibilidad de impulsar iniciativas similares en Uruguay.