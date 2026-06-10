Se confirma una baja en las mañanas de Canal 4: integrante de "8AM" deja el programa luego de tres años

La comunicadora Jimena Sabaris dejará de integrar el equipo de conducción de 8AM, el magazine periodístico matutino de Canal 4 que acompaña desde sus inicios en 2023. Según confirmaron fuentes allegadas, la decisión responde a motivos familiares y a una nueva etapa personal que atraviesa tras el nacimiento de su segundo hijo.

Sabaris fue madre de Augusto el pasado 1° de abril, fruto de su relación con el abogado Eduardo Sassón. La llegada del bebé, sumada a una mudanza familiar que la conductora tiene prevista en los próximos meses, terminó inclinando la balanza hacia su salida del programa matinal.

La periodista y conductora se encontraba alejada de la pantalla de 8AM desde el comienzo de su licencia maternal. Durante este período fue sustituida por Natalia Gemelli, quien continuará de forma efectiva en la conducción del espacio junto a Viviana Aguerre y Daniel Nogueira.

De esta manera, Sabaris pone fin a una etapa en el ciclo de las mañanas de Canal 4, una propuesta de la que formó parte desde su lanzamiento y en la que se consolidó como una de las figuras más reconocidas del equipo.

Daniel Nogueira, Viviana Aguerre y Natalia Gemelli. Foto: Canal 4.

La noticia llega apenas dos meses después del nacimiento de Augusto, acontecimiento que la comunicadora compartió con emoción en sus redes sociales. "Bienvenido Augusto. ¡Qué felicidad tenerte con nosotros al fin! Te amamos tanto bebé", escribió entonces junto a Eduardo Sassón al presentar al recién nacido ante sus seguidores. Ambos son padres también de Lorenzo, nacido en 2024.

Respecto a sus otros proyectos televisivos, las fuentes consultadas señalaron que Sabaris podría continuar al frente de Zoom Internacional, el programa que conduce los fines de semana en Canal 4 junto a Santiago Wilkins. Sin embargo, aclararon que la situación todavía no está completamente definida y que la decisión final se tomará más adelante.

En tanto, la conductora también permanece vinculada a Bake Off Uruguay, aunque el formato no tiene previsto regresar a la pantalla durante este año. De concretarse una nueva temporada, su retorno recién podría producirse en 2027.

