La frase "ricotera" de Carolina Cosse por la muerte del Indio Solari y la respuesta de Sebastián Da Silva

La muerte del Indio Solari sacudió este viernes a toda la región, y la política uruguaya no quedó ajeno al impacto de la pérdida del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En medio de la ola de mensajes de despedida en las redes sociales, un particular intercambio entre la vicepresidenta Carolina Cosse y el senador nacionalista Sebastián Da Silva llamó la atención de los usuarios.

Todo comenzó cuando se conoció la triste noticia del fallecimiento del músico a los 77 años. Cosse eligió su cuenta de X (antes Twitter) para rendirle homenaje. Fiel a la mística ricotera, la política frenteamplista no necesitó dar demasiadas explicaciones y se limitó a publicar una de las frases más icónicas de la discografía de la banda: "Vivir solo cuesta vida", el célebre verso de la canción "Ropa Sucia" del disco ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado publicado en el año 1989.

🤘🏿 — Sebastian Da Silva (@camboue) June 5, 2026

La sorpresa llegó pocos minutos después, cuando el posteo recibió una respuesta impensada desde la vereda opuesta del arco político. El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, conocido por su perfil combativo, dejó de lado las habituales rispideces con Cosse para sumarse al duelo musical. Sin mediar palabras, el legislador le contestó la publicación con un contundente emoji de la "mano cornuta", el símbolo universal del rock.

Indio Solari. Foto: Luis Abdala / AFP.

El fallecimiento de Solari se produjo en las primeras horas de este viernes en su mítica residencia de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires, a los 77 años de edad. Según los primeros reportes judiciales, el cuerpo del artista fue hallado sin vida por su cuidadora en las inmediaciones de una piscina climatizada interna. Desde hacía más de una década, el cantante daba una batalla pública contra el Mal de Parkinson —a quien él mismo bautizó como "Mr. Parkinson"—, una condición neurodegenerativa que lo había obligado a retirarse definitivamente de los escenarios en 2023.

Con su partida se cierra una de las páginas más gloriosas, complejas e influyentes de la cultura popular hispanohablante. Nacido en Paraná en 1949, el Indio saltó a la inmortalidad como la voz y la pluma críptica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que lideró junto a Skay Beilinson desde finales de los setenta hasta su disolución en 2001 y que transformó el rock en un fenómeno social y de masas inédito.