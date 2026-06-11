Dónde ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en vivo y gratis hoy jueves 11 de junio

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comienza este jueves 11 de junio de 2026 con el partido entre el anfitrión México frente a Sudáfrica. Previo a ese encuentro, se realizará la primera ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México. Por primera vez en la historia, cada país organizador tendrá su propia ceremonia de inauguración.

La primera de las tres ceremonias de apertura que se van a realizar será este jueves a las 14:30 horas en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, justo antes del choque entre mexicanos y sudafricanos. Las otras dos, a celebrarse en Estados Unidos y Canadá, ocurrirán el viernes 12 de junio.

En suelo canadiense, la ceremonia será el viernes a las 14:30 horas en el BMO Field de Toronto, Canadá, antes del partido de las 16:00 entre la selección local y la de Bosnia y Herzegovina. La tercera y última será en Estados Unidos, y está programada para ese mismo día a las 20:30 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, en la previa del partido de las 22:00 entre el anfitrión y Paraguay.

Por dónde ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en vivo gratis

Dentro del territorio uruguayo, la triple ceremonia de inauguración se podrá ver vivo de manera gratuita. En televisión abierta, la ceremonia y el partido inaugural se pueden ver gratis por Canal 5.

El partido y la ceremonia inaugural además serán transmitidos por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y Paramount+. Además, el evento estará disponible en las plataformas de Antel TV y Disney+ Premium.

El Estadio Azteca albergará la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026. Foto: @ClubAmérica

Artistas que actuarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Las ceremonias estarán conectadas por un hilo creativo en común que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura de cada sede. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

México - 11 de junio a las 14:30 en el estadio Azteca (Ciudad de México): Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla.

- 11 de junio a las 14:30 en el estadio Azteca (Ciudad de México): Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, y Tyla. Canadá - 12 de junio a las 14:30 en el BMO Field (Toronto): Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

- 12 de junio a las 14:30 en el BMO Field (Toronto): Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Estados Unidos - 12 de junio a las 20:30 en el SoFi Stadium (Los Ángeles): La celebración la encabezan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre internacional que están por anunciarse.

Shakira en el video de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026. Foto: YouTube.

La figura central de estas tres inauguraciones será Shakira, quien interpretará por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, grabada junto al nigeriano Burna Boy. Para la artista colombiana, esta será la cuarta vez que le pone voz a un himno mundialista: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)" y en Brasil 2014 con "La La La (Brazil 2014)".

Con información de La Nación/GDA