Triple Ceremonia Inaugural del Mundial 2026: días, horarios, shows y todos los artistas que se presentarán

Por primera vez en la historia, el Mundial tendrá tres ceremonias inaugurales. Una en cada país anfitrión —Canadá, Estados Unidos y México— previo al debut del local. Cada evento empezará una hora y media antes de cada partido y tendrá shows musicales con artistas reconocidos y diferentes presentaciones para exponer la cultural de cada sede.

El primer encuentro de la Copa del Mundo lo disputarán, desde este jueves 11 a las 16.00, las selecciones de México y Sudáfrica, el mismo encuentro que le subió el telón a Sudáfrica 2010. Antes del partido inaugural, que se jugará en el histórico Estado Azteca de la Ciudad de México, a las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres ceremonias de apertura.

La segunda será el viernes 12 a las 14.30 en el BMO Field de Toronto, Canadá, antes del partido de las 16.00 entre la selección local y la de Bosnia y Herzegovina. La tercera y última está programada para ese mismo día a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, en la previa del partido de las 22.00 entre el anfitrión y el Paraguay.

Las ceremonias estarán conectadas por un hilo creativo en común que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura de cada sede. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Estadio Azteca de la Ciudad de Estadio Azteca en Ciudad de México.. Foto: @ClubAmérica

Todos los artistas que cantarán en cada ceremonia

México - 11 de junio a las 14.30 en el estadio Azteca (Ciudad de México): Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla.

Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla. Canadá - 12 de junio a las 14.30 en el BMO Field (Toronto): Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Estados Unidos - 12 de junio a las 20.30 en el SoFi Stadium (Los Ángeles): La celebración la encabezan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre internacional que están por anunciarse.

La figura central de estas tres inauguraciones será Shakira, quien interpretará por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, grabada junto al nigeriano Burna Boy. Para la artista colombiana, esta será la cuarta vez que le pone voz a un himno mundialista: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)" y en Brasil 2014 con "La La La (Brazil 2014)".

¿Qué son los "Countdown Concerts" y cuándo se realizarán?

En la previa, este miércoles 10 de junio, se llevarán a cabo los Countdown Concerts, una serie de conciertos que se celebrarán simultáneamente en Canadá, México y Estados Unidos en colaboración con los premios Grammys. Estos eventos especiales incluirán invitados sorpresa, retransmisiones en directo y actuaciones en las tres ciudades anfitrionas.

En Toronto estarán Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean, a los que se les suma una actuación especial de The Beaches. Por su parte, los espectadores presentes en Ciudad de México disfrutarán de la actuación de Andrea Boccelli, que se suma a un elenco que incluye a Los Ángeles Azules con Belinda y a Elena Rose. Por último, en Los Ángeles, dirán presente Ava Max, BIA y los artistas Diplo de Major Lazer y Davido.

El disco oficial del Mundial 2026

El viernes pasado, la FIFA publicó Official FIFA World Cup 2026™ Album, un disco de 18 canciones que incluye temas de variados artistas. La selección está encabezada por "Dai Dai", de Shakira, pero también hay canciones de Anitta ("Goals"), los Rolling Stones (un remix de "In the Stars"), Los Ángeles Azules ("Por ella", grabada con Belinda) y hasta del streamer IShowSpeed ("Champions").

La Nación/GDA