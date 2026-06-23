Tras el escándalo, Florencia Peña evalúa demandar a Luzu TV y Nicolás Occhiato tras su desvinculación: qué pasó

El escándalo entre Florencia Peña y Luzu TV⁠ podría continuar en los tribunales. La conductora de El show del verano informó al aire, de forma errónea, que el padre de Lionel Messi había fallecido, una noticia falsa que derivó en su desvinculación del programa de streaming.

Este lunes, Luis Bremer anunció en el programa Desayuno Americano que la actriz iniciará acciones legales contra el canal dirigido por Nicolás Occhiato. “Peña va a reclamar la totalidad del contrato más una compensación económica”, aseguró el periodista.

Por su parte, Ángel de Brito también se refirió al tema en LAM. “Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales. Yo creía que no, pero para mí la convenció Fernando Burlando”, comentó.

Burlando, abogado de Peña, confirmó que la actriz evalúa presentar una demanda por la forma en que se produjo su desvinculación y por un presunto incumplimiento contractual. Según explicó, el acuerdo comenzó en marzo y se extendía hasta diciembre, pero fue interrumpido sin respetar los procedimientos previstos.

“Tendría que haberse rescindido el contrato y para eso debía existir una comunicación con 30 días de anticipación”, sostuvo el abogado. Además, señaló que “la sacaron volando”. En ese contexto, podría reclamar el pago de los salarios y beneficios pactados hasta la finalización del vínculo, además de una compensación por daños y perjuicios.

Tras el episodio, Peña habló con LAM y pidió disculpas públicas. “Cometí un error, me confundí. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas”, expresó entre lágrimas.

Florencia Peña en "SQP". Foto: captura

“Pensé que la noticia ya había trascendido y que todo el mundo estaba hablando de eso. Por eso lo dije. No sé dar primicias, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer”, agregó.

La actriz también explicó que no suele tener a mano el teléfono o una computadora durante el programa, por lo que no pudo verificar la información que le transmitió la producción. Además, aseguró que se comunicó con la familia Messi para pedir disculpas.

“Le dejé un mensaje a Celia, con quien me he encontrado en varios teatros y que ha ido a verme, para expresarle mis más sinceras disculpas por lo ocurrido”, concluyó.