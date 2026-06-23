Tinelli perdió una valija con dinero y tarjetas en Miami: la dura odisea para llegar al partido de Argentina

Este martes, Marcelo Tinelli viajó a Dallas (Estados Unidos) para ver el partido entre Argentina y Austria por el grupo J del Mundial 2026. Sin embargo, el viaje estuvo lejos de ser el ideal. Entre vuelos cancelados, demoras y la pérdida de una valija con documentos, el conductor argentino aterrizó en la ciudad texana después de una odisea que apenas le permitió dormir una hora antes de llegar al estadio.

"Nos cancelaron el vuelo dos veces. Llegamos casi a las cinco de la mañana y dormimos una hora", contó ayer en diálogo con Infobae mientras ingresaba al estadio —donde Argentina terminaría imponiéndose por 2 a 0 con dos goles de Lionel Messi— junto a sus hijos Francisco y Lorenzo. También esperaba la llegada de Juana y Candelaria.

El exconductor de Showmatch reveló además que, durante una escala en Miami, perdió una valija que tenía documentación personal, tarjetas de crédito y dinero. "Me dejé una maleta que me regaló mi hija, de la marca de la selección. Ahí tenía los documentos, la tarjeta de crédito y dinero", explicó. Según relató, la tripulación del avión no le permitió regresar a buscar sus pertenencias, por lo que decidió continuar viaje para no perderse el encuentro.

A pesar de los contratiempos, el argentino aseguró que la experiencia valía la pena. "Es una sensación hermosa que uno siente como argentino", comentó, y destacó especialmente la posibilidad de compartir el momento con sus hijos.

Según relató en diálogo con Infobae —donde Tinelli conduce el programa Infobae Mundial—, el para él el fútbol tiene un componente familiar inseparable. "El fútbol siempre es familia, es una mesa", sostuvo. "Me emociona mucho desde el momento en que uno viaja con todos los familiares, que sea como un ritual que arranca justamente en la familia".

Marcelo Tinelli. Foto: captura

Ya en las inmediaciones del estadio, Tinelli describió un clima festivo marcado por la masiva presencia de hinchas argentinos. Con una temperatura cercana a los 33 grados, las calles de Dallas se poblaron de camisetas albicelestes en la previa del encuentro. "Está lleno de argentinos", comentó.

Más allá del cansancio y los problemas del viaje, el conductor remarcó que el fútbol trasciende lo deportivo y funciona como un espacio de encuentro. "Es la familia, el jugador de fútbol, el dirigente, el técnico, todos apoyando con un mismo objetivo", resumió.

Tras el partido contra Austria, en el que Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, Tinelli publicó un video que muestra sus festejos en el estadio junto a sus hijos, Lolo y Francisco. "Gritar un gol histórico de Leo Messi y de Argentina con mis hijos, con los hinchas argentinos en el estadio, con los jugadores y sus familias, y con el cuerpo técnico fue una locura hermosa que me llevo de esta Copa del Mundo", escribió.

Además, aseguró que la actuación del capitán argentino era "la que se merece la gente, la que se merece Lionel" y cerró el mensaje con una frase de aliento: "Seguimos soñando juntos". Cande Tinelli, su hija, comentó: "Un espectáculo".