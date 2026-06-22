Argentina vs. Austria en vivo por el Mundial 2026: la Albiceleste por la clasificación y Messi por el récord

Argentina y Austria se enfrentarán este lunes (14:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un duelo que puede ser determinante para la clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y pondrá cara a cara a los dos equipos que comenzaron con victoria en la primera jornada, por lo que el ganador quedará muy bien posicionado para asegurar su boleto a la próxima ronda.

Argentina tuvo un estreno convincente con triunfo 3-0 frente a Argelia. La gran figura fue Lionel Messi, autor de los tres goles de la Albiceleste en una actuación que volvió a confirmar su vigencia en el máximo nivel y está igualado con Miroslav Klose (alemán, ya retirado) como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni mostró solidez, control del partido y eficacia ofensiva, dejando buenas sensaciones en su debut mundialista. Más allá del resultado, el vigente campeón del mundo dejó en claro que mantiene la estructura competitiva que lo llevó a conquistar Qatar 2022.

Austria, por su parte, también comenzó con el pie derecho tras imponerse 3-1 a Jordania en un partido en el que confirmó varias de las virtudes que lo llevaron a clasificarse a esta Copa del Mundo. El equipo dirigido por Ralf Rangnick mostró intensidad, presión alta y un ritmo físico que puede transformarlo en un rival incómodo para cualquiera. La selección austríaca vuelve a disputar un Mundial después de 28 años y llega con una generación competitiva liderada por futbolistas de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautović.

En lo táctico, el partido promete un choque de estilos interesante. Argentina buscará imponer su jerarquía técnica y controlar el ritmo del encuentro a partir de la posesión y la calidad de sus mediocampistas, mientras que Austria intentará incomodar con presión, intensidad y transiciones rápidas. Para la Albiceleste, una victoria significaría asegurar la clasificación con una fecha de anticipación y encarar con mayor tranquilidad el cierre del grupo ante Jordania. Del lado austríaco, sumar ante el vigente campeón del mundo representaría un paso enorme hacia la próxima ronda y la consolidación de un proceso exitoso.

En la previa, Argentina parte como favorita por jerarquía, plantel y experiencia en este tipo de escenarios, aunque Austria ya demostró que tiene herramientas para competir.

Argentina vs. Austria: alineaciones probables

Día: Lunes 22 de junio

Hora: 14:00

Torneo: Copa del Mundo 2026, Grupo J, fecha 2

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni

Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, Maximilian Wöber, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner; Marko Arnautović.

DT: Ralf Rangnick

Árbitro. Amin Mohamed. Asistentes. Mahmoud Abouelregal, Ahmed Hossam Taha. Cuarto. Alejandro Hernandez. VAR. Khamis Al Marri y Mahmoud Ashour.

Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas.