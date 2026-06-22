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El País Ovación Mundial

Argentina vs. Austria en vivo por el Mundial 2026: la Albiceleste por la clasificación y Messi por el récord

Tras golear a Argelia en su debut, la selección de Lionel Scaloni enfrenta a los austríacos que también ganaron en su estreno y, con un buen proceso a cargo de Ralf Rangnick, son de temer.

El País
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22/06/2026, 13:13
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Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, durante en el debut en el Mundial 2026.
Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, durante en el debut en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Argentina y Austria se enfrentarán este lunes (14:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un duelo que puede ser determinante para la clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y pondrá cara a cara a los dos equipos que comenzaron con victoria en la primera jornada, por lo que el ganador quedará muy bien posicionado para asegurar su boleto a la próxima ronda.

Argentina tuvo un estreno convincente con triunfo 3-0 frente a Argelia. La gran figura fue Lionel Messi, autor de los tres goles de la Albiceleste en una actuación que volvió a confirmar su vigencia en el máximo nivel y está igualado con Miroslav Klose (alemán, ya retirado) como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni mostró solidez, control del partido y eficacia ofensiva, dejando buenas sensaciones en su debut mundialista. Más allá del resultado, el vigente campeón del mundo dejó en claro que mantiene la estructura competitiva que lo llevó a conquistar Qatar 2022.

Austria, por su parte, también comenzó con el pie derecho tras imponerse 3-1 a Jordania en un partido en el que confirmó varias de las virtudes que lo llevaron a clasificarse a esta Copa del Mundo. El equipo dirigido por Ralf Rangnick mostró intensidad, presión alta y un ritmo físico que puede transformarlo en un rival incómodo para cualquiera. La selección austríaca vuelve a disputar un Mundial después de 28 años y llega con una generación competitiva liderada por futbolistas de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautović.

En lo táctico, el partido promete un choque de estilos interesante. Argentina buscará imponer su jerarquía técnica y controlar el ritmo del encuentro a partir de la posesión y la calidad de sus mediocampistas, mientras que Austria intentará incomodar con presión, intensidad y transiciones rápidas. Para la Albiceleste, una victoria significaría asegurar la clasificación con una fecha de anticipación y encarar con mayor tranquilidad el cierre del grupo ante Jordania. Del lado austríaco, sumar ante el vigente campeón del mundo representaría un paso enorme hacia la próxima ronda y la consolidación de un proceso exitoso.

En la previa, Argentina parte como favorita por jerarquía, plantel y experiencia en este tipo de escenarios, aunque Austria ya demostró que tiene herramientas para competir.

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Argentina vs. Austria: alineaciones probables

Día: Lunes 22 de junio
Hora: 14:00
Torneo: Copa del Mundo 2026, Grupo J, fecha 2
TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada.
DT: Lionel Scaloni

Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, Maximilian Wöber, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner; Marko Arnautović.
DT: Ralf Rangnick

Árbitro. Amin Mohamed. Asistentes. Mahmoud Abouelregal, Ahmed Hossam Taha. Cuarto. Alejandro Hernandez. VAR. Khamis Al Marri y Mahmoud Ashour.

Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas.

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