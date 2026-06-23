Qué le dijo Shakira a Lionel Messi tras su récord en el Mundial 2026 y por qué lo menciona en "Dai Dai"

Este lunes, Shakira celebró el triunfo de la selección argentina ante Austria y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje a Lionel Messi, figura del partido y autor de los dos goles del 2-0 que aseguró la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la próxima ronda del Mundial 2026.

La cantante colombiana siguió el encuentro desde el estadio de Dallas y, una vez finalizado el partido, compartió una imagen del capitán argentino festejando uno de sus goles. “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos”, escribió en sus redes sociales. “Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, agregó.

El respaldo de Shakira, quien asistió al partido junto a sus hijos Sasha y Milán no pasó inadvertido. La artista es la intérprete de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, que estrenó el 12 de junio durante la ceremonia inaugural realizada en México y que se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales vinculados al torneo. Actualmente, el tema ocupa el puesto número ocho entre las canciones más escuchadas del mundo en Spotify.

La elección de Messi para su mensaje tampoco parece casual. La letra de “Dai Dai” incluye referencias directas a algunas de las mayores figuras de la historia del fútbol, entre ellas Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y el propio capitán argentino. Además, la canción menciona a varios de los países participantes del Mundial, como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay.

El mensaje de Shakira a Messi. Foto: Captura de Instagram @shakira.

En lo deportivo, Argentina se impuso por 2-0 a Austria este lunes. Messi falló un penal en el comienzo del encuentro, pero se recuperó con dos goles: uno a los 38 minutos y otro en el tramo final del partido. Con esa actuación, además, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

La selección argentina cerrará su participación en el Grupo J este sábado, cuando enfrente a Jordania.