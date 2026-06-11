El emotivo mensaje de Shakira tras abrir la Copa del Mundo 2026 con "Dai Dai", la canción oficial del mundial

Este jueves comenzó una nueva edición de la Copa del Mundo, y los ojos del mundo se pusieron en México donde se realizó la primera Ceremonia de Inauguración, y se disputó el primer partido, entre México y Sudáfrica. Este viernes se realizarán las Ceremonias de Inauguración en Canadá, y Estados Unidos, que serán transmitidas por Canal 5.

La ceremonia de inauguración comenzó con fuerte presencia mexicana: Maná que interpretó uno de sus clásicos, y dio paso a otras estrellas latinas de la música como Danny Ocean y JBalvin. El punto fuerte de la tarde estuvo a cargo de Shakira que estrenó en vivo la canción "Dai Dai", el tema oficial de este Mundial.

Es la cuarta vez que la colombiana interviene en la Copa del Mundo. Se presentó en la ceremonia de clausura para interpretar la exitosa "Hips Don't Lie - Bamboo" (Alemania 2006), y además compuso las canciones oficiales del Mundial: "Waka Waka (This Time for Africa)" (Sudáfrica 2010) y "La La La" (Brasil 2014).

Shakira y Burna Boy en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México. Foto: Captura.

Este jueves llegó al escenario acompañada por un grupo de bailarinas. y luciendo un vestido dorado hasta la cintura, y lentes de sol. Interpretó por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción que compuso para esta edición, e interpretó junto al artista nigeriano Burna Boy.

Luego de su presentación, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, la colombiana publicó una historia en Instagram donde agradeció lo vivido, e hizo un pedido para este Mundial.

Mensaje de Shakira luego de su show en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Foto: Instagram @shakira

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Este viernes se realizarán las restantes ceremonias de inauguración. Previo al partido de Canadá y Bosnia, a las 14.30 se realizará el show que contará con Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince e invitados.

