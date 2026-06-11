Estados Unidos vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026: hora, dónde verlo en vivo e historial entre ambos

Estados Unidos y Paraguay jugarán el viernes 12 de junio de 2026 por el Grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. El partido comienza a las 22:00 horas.

El cruce marcará una prueba de exigencia para el local ante un rival sudamericano de recorrido competitivo. En una zona corta, sumar desde el arranque será clave para encaminar la clasificación y llegar con margen a las siguientes fechas.

Dónde ver el partido entre Estados Unidos y Paraguay

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo. También lo transmitirán Disney+ Premium, Antel TV, Canal 5 y DAZN.

Historial y datos de Estados Unidos vs. Paraguay

En materia de historial, estas selecciones se enfrentaron 8 veces: Estados Unidos ganó 5 partidos, Paraguay obtuvo 1 triunfo y empataron en 2 ocasiones. La primera vez que se midieron fue en el Mundial 1930 celebrado en Uruguay, que terminó con victoria estadounidense por 3-0.

Christian Pulisic festeja un gol de Estados Unidos. Foto: AFP

Estados Unidos llega con el peso de ser una de las selecciones más fuertes de la Concacaf, respaldada por sus títulos regionales y por campañas destacadas en la Liga de Naciones. En los Mundiales, su techo fue el tercer puesto de 1930 y también recuerda los cuartos de final de 2002, además de haber organizado la edición de 1994 y de compartir la sede de 2026.

Paraguay, representante tradicional de la Conmebol, cuenta con dos Copas América, ganadas en 1953 y 1979, y una trayectoria mundialista con varias participaciones. Su mejor campaña en una Copa del Mundo fue en 2010, cuando llegó a cuartos de final, un antecedente que sostiene su identidad competitiva en escenarios de máxima exigencia.

El antecedente estadístico favorece a Estados Unidos, pero el contexto mundialista obliga a leer el partido con cautela: Paraguay suele competir desde el orden y la intensidad, mientras que el local intentará imponer ritmo en un estadio que será uno de los focos de la jornada.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.