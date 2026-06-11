El susto de Gonzalo Cammarota al ser evacuado de su hotel de madrugada y el sueño que cumplió en el Mundial 2026

Gonzalo Cammarota está viviendo una experiencia inédita. Integra por primera vez la cobertura mundialista de Canal 12 y, junto a Lucía Rodríguez, conducen La otra cara del Mundial, el ciclo que muestra el color, las historias de los hinchas y el costado menos futbolero de la Copa del Mundo 2026. Entre grabación y grabación, el conductor aprovechó para cumplir un anhelo que tenía pendiente: visitar las Cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y uno de los principales atractivos turísticos de América del Norte.

"Un sueño cumplido: conocer las Cataratas del Niagara. Además seguimos conociendo la hermosa ciudad de Toronto", escribió en Instagram junto a un carrusel de fotos y videos de la recorrida.

En sus historias de Instagram, Cammarota documentó buena parte de la experiencia. Primero mostró el viaje en auto hasta el lugar y luego se filmó con las cataratas de fondo, el estruendo del agua como banda sonora y un arcoíris detrás suyo. "Las cataratas del lado canadiense. Una belleza", comentó con una sonrisa de oreja a oreja que evidenciaba el entusiasmo del momento.

Gonzalo Cammarota y Lucía Rodríguez conducen "La otra cara del Mundial" por Canal 12. Foto: @elcammarota

Gonzalo Cammarota fue evacuado de su hotel durante el Mundial

Sin embargo, la jornada no terminó exactamente como esperaba. Horas después de haber regresado al hotel, una alarma sonó de madrugada y obligó a evacuar el edificio. Eran cerca de las cuatro de la mañana cuando Cammarota decidió registrar también ese momento y compartirlo con sus seguidores.

Desde el exterior del hotel, todavía con cara de sueño, relató la situación con el humor que lo caracteriza. "Son las cuatro y media de la mañana. Están los bomberos. Este es el sentimiento encontrado porque no querés que pase nada, pero parece que nos despertaron al pedo", comentó en un video.

Luego mostró a otros huéspedes esperando novedades en la calle y, enseguida, llevó tranquilidad a quienes seguían la situación a través de las redes. "Los bomberos se están yendo tranquilos. Ya está el susto", informó.

Finalmente todo quedó en una falsa alarma y no pasó a mayores. Al día siguiente, ya recuperado del sobresalto, Cammarota siguió disfrutando de más paseos en Norteamérica. "No podía faltar la experiencia de ir a aburrirse mirando un partido de baseball, y ya de paso comer un panchito", bromeó en otra publicación donde se lo vio en un estadio, acompañado de un refresco gigante y la clásica comida de cancha.