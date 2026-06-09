Julio Ríos ya vive el Mundial 2026: sol extremo, baños de hielo y se "coló" en el búnker de Uruguay en Cancún

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el periodista deportivo Julio Ríos ya se instaló en Playa del Carmen, México, desde donde realizará una cobertura especial de la Copa del Mundo para Las voces del fútbol. En sus primeras jornadas en tierras mexicanas, el comunicador no solo comenzó a explorar el entorno que recibirá a la selección uruguaya, sino que también dejó algunas anécdotas que rápidamente llamaron la atención.

Fiel a una de sus costumbres más conocidas, Ríos aprovechó las altas temperaturas del Caribe para tomar abundante sol. Sin embargo, el resultado fue tan intenso que él mismo bromeó al respecto durante una salida al aire. “No tomé sol, me metí adentro del sol”, comentó este lunes entre risas al describir las condiciones que encontró en Playa del Carmen, donde los termómetros marcaban unos 34 grados.

El exceso de exposición solar tuvo consecuencias. Según contó, la primera noche prácticamente no pudo dormir por el calor acumulado en su cuerpo. Para aliviar la situación recurrió a una técnica utilizada por muchos deportistas: la terapia de frío. “Agarré una olla, le puse hielo y metí la cabeza dentro”, relató. Ríos explicó que el objetivo era reducir la sensación de calor y favorecer la circulación, una práctica similar a los baños de inmersión en agua helada que suelen utilizar atletas de alto rendimiento.

Pero más allá de las anécdotas personales, el periodista consiguió uno de los primeros grandes objetivos de su viaje: ingresar al exclusivo complejo donde se alojará y entrenará la selección uruguaya durante su estadía en México. Lo hizo con metodología poco clara, según comentó.

El predio elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol forma parte del complejo Mayakoba, una de las zonas más exclusivas de Playa del Carmen. Allí, Uruguay dispondrá de modernas instalaciones, canchas de entrenamiento de primer nivel y todos los servicios necesarios para afrontar la fase inicial del torneo.

Ríos reconoció que el acceso no fue sencillo. “No había manera de entrar”, confesó. Según relató, comenzó a conversar con el personal de seguridad y recepción hasta que finalmente logró convencerlos de permitirle el ingreso. “Hice todos los fiascos posibles y metí 40 años de andar por el mundo”, dijo con humor.

Los intentos finalmente dieron resultado. "No voy a decir lo que dije ni lo que conté para entrar, dejala por esa", añadió. Finalmente, un responsable de seguridad autorizó una recorrida guiada por el complejo. “Me terminaron colocando un auto por delante de la camioneta para que me guiara”, contó. Incluso pudo recorrer las instalaciones en los tradicionales carritos de golf que se utilizan dentro del predio.

Las imágenes obtenidas permitieron mostrar por primera vez detalles del futuro cuartel general celeste y fueron publicadas por los canales de su programa. Ríos destacó especialmente el estado de las canchas de entrenamiento, que calificó como “brutales”. Según describió, el césped luce tan perfecto que parece sintético recién instalado. Además, el complejo cuenta con varias superficies de trabajo, espacios para ejercicios físicos, gimnasio y una imponente cancha de golf.

El periodista consideró que la elección de Playa del Carmen fue un acierto de la AUF. También destacó el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años, transformándose en uno de los principales polos turísticos de México.

Otro aspecto que llamó su atención fueron los costos para los visitantes. Contrariamente a lo que muchos podrían imaginar sobre un destino turístico internacional, Ríos aseguró que los precios resultan accesibles para el bolsillo uruguayo. “Está barato. Se puede comer bien sin gastar fortunas”, afirmó. Incluso señaló que algunos productos de supermercado tienen valores inferiores a los de Uruguay.