Julio Ríos reveló cómo terminó siendo detective en una telenovela en Miami y una escena que lo hizo sufrir

Durante una extensa charla con Sebastián Martínez en Un mundo de sensaciones (Topic), Julio Ríos repasó algunos de los episodios más curiosos de su trayectoria profesional. Habló de sus comienzos, recordó una reunión de siete horas con Paco Casal tras sus críticas a Tenfield y sorprendió al revelar una faceta poco conocida: la de actor de telenovelas en Estados Unidos.

Todo ocurrió durante su segunda etapa viviendo en ese país. Sin posibilidades de conseguir trabajo como periodista porque muchos medios entendían que tarde o temprano regresaría a Uruguay, decidió probar suerte en una agencia de talentos. Al llegar descubrió que representaban actores y pensó que se había equivocado de lugar.

Sin embargo, antes de irse, una de las responsables le pidió ver su book. Allí encontró una foto de una nota que le había realizado Daniel Alejandro en Uruguay donde aparecía vestido de traje, con lentes oscuros y sosteniendo un revólver. "Me dijo: 'Vos podés ser detective perfectamente'. Y terminé haciendo ese papel", recordó.

Así llegó a La revancha, una telenovela de la cadena Telemundo en la que participó durante siete capítulos interpretando a un detective. Su personaje no tenía una sola línea de diálogo, pero sí una misión clave: liquidar al villano y cerrar la historia. "No emití un concepto. Me bajo del móvil policial, mato al gemelo malo y ahí termina la novela", contó entre risas.

Su siguiente trabajo fue en Sol de medianoche, donde tuvo una participación más extensa en doce episodios y una experiencia que todavía recuerda con humor. Allí le tocó grabar escenas románticas junto a una reconocida actriz mexicana.

Ríos confesó que el momento lo puso particularmente nervioso. Para colmo, el esposo de la actriz se encontraba presenciando el rodaje. Antes de grabar, el periodista aseguró que se lavó la boca varias veces y admitió que no estaba acostumbrado a ese tipo de escenas.

La actriz, lejos de complicar la situación, intentó tranquilizarlo. Incluso hizo que su marido abandonara el set y le explicó que podían resolver la escena de la manera que él se sintiera más cómodo. "Tú agárrame, quieres beso con o sin lengua, lo que te haga sentir cómodo", le dijo ella.

"Repetimos cuatro veces la escena. Nunca pasé un papelón dándole un beso a una mujer como en esa oportunidad. Aparte ella se concentraba y no tenía problema ninguno", reconoció el periodista deportivo.

El encuentro de Julio Ríos con Máxima Zorreguieta

Más adelante, la conversación derivó hacia otro episodio que marcó su carrera. Ríos recordó la vez que quedó fuera de la cobertura del Mundial de Sudáfrica 2010 luego de realizar un duro editorial contra la radio Sport 890, donde trabajaba en ese momento.

Según contó, la relación con la dirección quedó resentida y, a pocos días del comienzo del torneo, recibió la confirmación de que no integraría la delegación. "Fue un flechazo en el medio del pecho", resumió.

Sin embargo, decidió viajar igualmente por otros medios y terminó viviendo una experiencia que recuerda como inolvidable. Lejos de los relatos y las transmisiones, tuvo acceso a espacios VIP donde coincidió con dirigentes, jugadores y celebridades internacionales.

Entre esos encuentros hubo uno que atesora en sus recuerdos: el que mantuvo con la actual reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta. "Tengo una foto con ella y hasta estuvimos charlando", contó.

En ese mismo Mundial también se cruzó con la supermodelo Naomi Campbell: "Era la número uno del mundo", comentó. La experiencia lejos del dial terminó siendo mucho más enriquecedora de lo que imaginó cuando recibió la noticia de que no viajaría con su radio.