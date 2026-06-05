"¿Quién es la máscara?" llegó a su fin: Mosca se consagró campeona y su identidad sorprendió a todos

La gran incógnita llegó a su fin. En una gala final repleta de talento, misterio y emoción, "Mosca" se consagró como la máscara campeona de la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? tras conquistar el voto del público en el duelo definitivo. Detrás de este personaje se encontraba nada menos que la cantante de música tropical Vanesa Britos, quien logró despistar a gran parte de los investigadores hasta el último momento.

Apenas Maxi De la Cruz le quitó la máscara, la artista —que actualmente reside en Brasil— no ocultó su emoción: "Gracias eternas. Como artista en este tiempo crecí. Todavía no lo puedo creer. Somos muy fans del programa con mi familia", expresó. Además, reveló que tuvo que confesarle el secreto a los suyos porque no entendían por qué viajaba tanto a Uruguay si no tenía shows agendados. El broche de oro de la noche lo dio la propia Vanesa, cerrando el programa al ritmo de su versión de No te creas tan importante.

En la última gala, Mosca deslumbró en el escenario cantando I have nothing de Whitney Houston y, más tarde, Fanático de Lali, una interpretación que terminó de inclinar la balanza a su favor. A la hora de las apuestas, los investigadores Fata Delgado y Sofía Rodríguez lograron adivinar su identidad, mientras que Pablo Turturiello arriesgó que era Francis Andreu y Patricia Wolf se inclinó por Anita Valiente.

🇺🇾💃 Con esa potencia única y ese carisma que nos hace bailar desde la primera nota, su voz de oro le puso todo el sabor al misterio 🎶 ¡Fue un honor que el talento, la garra y la alegría de #Mosca🪰 hayan hecho vibrar con tanta fuerza el escenario de #LaMascaraUY 🎭 pic.twitter.com/d7TqO6od9w — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) June 5, 2026

Las otras revelaciones.

El segundo lugar de la competencia fue para el tierno personaje de "Frutillita". En la última gala interpretó Tu jardín con enanitos de Melendi y una conmovedora versión de Si tú no estás aquí de Rosana, que luego reveló que se la dedicaba a su madre.

Al develarse el misterio, se descubrió que la voz detrás del disfraz era la de Meri Deal. "Estoy feliz y emocionada, me da lástima que sea el último", expresó la cantante tras ser descubierta. Meri relató las complicaciones de su agenda actual en México: "Estoy acostumbrada a estar en movimiento. Entre programa y programa me tocaba viajar y volver", indicó, pero celebró la posibilidad de estar en un "programa musical", que es "lo máximo", y haber podido incursionar en nuevos géneros.

Tras su revelación, Turturiello la elogió sin dudarlo: "Tenés la voz de un ángel". En el panel de investigadores, él y Patricia Wolf acertaron el nombre de Meri, mientras que El Fata había apostado por Natalia Ferrero y Sofía Rodríguez por Agus Mor.

Turturiello y Meri Deal como "Frutillita". Foto: @turtupab

El tercer puesto quedó para Cebra, quien abrió la gala cantando Pasos al costado de Turf. Antes de despedirse y quitarse la máscara, el personaje regaló un último show al ritmo de Azuquita pal café. Al descubrirse que Aldo Martínez estaba detrás del traje, el histórico referente del carnaval se mostró sumamente agradecido: "Gracias por esta oportunidad. Es una locura, es divino. Los investigadores son unos genios. En la calle me decían Cebra", bromeó.

Martínez se definió "feliz" y aprovechó para agradecer también a Gonzalo Moreira, encargado de la producción musical, y al cuerpo de baile. El momento más emotivo de su descargo fue cuando recordó que su debut televisivo había sido en Cante y Gane, el icónico programa conducido por Cacho De la Cruz, lo cual conmovió también a su hijo Maxi. Para este personaje, Fata Delgado y Sofía Rodríguez acertaron, a la vez que Wolf se la había jugado por Miguel Ángel Cufos y Turturiello por Coco Echagüe.

"Cebra" durante la última gala. Detrás de la máscara estaba Aldo Martínez. Foto: @lamascarauy

Con esta triple revelación, ¿Quién es la máscara? cerró una quinta temporada que volvió a demostrar la vigencia de su formato en la televisión uruguaya. El ciclo conducido por Maxi de la Cruz junto al panel de investigadores integrado por Sofía Rodríguez, Fata Delgado, Patricia Wolf y Pablo Turturiello, se despidió consolidado como el programa más visto de Canal 12 y con la puerta abierta a un nuevo ciclo.