¿Maxi De la Cruz se suma al programa de Mario Pergolini? La noticia bomba que lanzaron en "Intrusos"

Una inesperada interna en el programa Otro Día Perdido (Canal 13) podría derivar en el desembarco de Maxi De la Cruz al ciclo. Es que según informaron en Intrusos (América), el uruguayo sería el principal candidato para ocupar el lugar de Agustín "Rada" Aristarán, quien podría desvincularse del equipo en breve en medio de tensiones con el conductor Mario Pergolini.

Durante el debate sobre las internas en el programa, el periodista Daniel Ambrosino lanzó la primicia de que el nombre del actor y conductor de ¿Quién es la máscara? (Canal 12) suena con fuerza para el reemplazo de Aristarán en caso de concretarse su salida.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte del conductor, también uruguayo, Rodrigo Lussich, quien no escatimó en elogios para su compatriota: "Excelente, excelente, excelente. Uruguayo", señaló, y destacó que se trata de un "excelente profesional, gran cómico" y un "conductor número uno de la televisión uruguaya".

Sin embargo, la mesa también abrió la discusión sobre el nivel de popularidad que Maxi tiene actualmente en la vecina orilla en comparación con el artista argentino. La panelista Paula Varela puso el reparo al comentar que "es excelente, pero todavía no se lo conoce tanto como a Rada". Ante esto, sus compañeros coincidieron en que, si bien Rada cuenta con un camino muy consolidado en redes y teatro en Argentina, las condiciones artísticas de Maxi lo posicionan como una alternativa de primer nivel para asumir el desafío.

Mario Pergolini en "Otro día perdido". Foto: eltrece.

Por el momento, desde el entorno de Maxi indican que no hay nada confirmado en esta dirección. En caso de concretarse, el animador estaría al aire en dos canales a la vez en la televisión uruguaya, ya que mientras es una de las principales figuras de Canal 12 con ciclos ¿Quién es la máscara? y Verdaderos Culpables, también se lo podría ver en Canal 4, que es la señal que retransmite Otro día perdido.