Martín Sarthou sorprendió a Victoria Zangaro con un gesto romántico y ella se lo devolvió con un beso en cámara

El periodista Martín Sarthou fue descubierto este jueves en ¿Quién es la máscara? (Canal 12), donde se escondía detrás del personaje de Paparazzi. Sin embargo, su eliminación terminó dejando mucho más que una revelación televisiva y regaló uno de los momentos más tiernos de la pantalla uruguaya.

Este viernes, Sarthou visitó Desayunos Informales, el magazine de Canal 12 conducido por su esposa, Victoria Zangaro, para repasar su experiencia en el exitoso ciclo de entretenimientos. Lo que comenzó como una entrevista habitual rápidamente se transformó en una emotiva declaración de amor en vivo.

🎁 @msarthou no vino con las manos vacías a #DesayunosInformales 📺



El equipo de la segunda mañana recibió stickers de #Paparazzi📸 Uno especial para su compañera de vida, @vzangaro 🥰🫶



Mirá la nota completa⬇️https://t.co/zfFyxZcQdm pic.twitter.com/4FEEFwYKuS — Desayunos informales (@desayunos12) May 15, 2026

Durante su paso por ¿Quién es la máscara?, hubo un detalle del traje de Paparazzi que pasó desapercibido tanto para los investigadores como para el público. Al quitarse la máscara, el periodista reveló que el disfraz incluía un particular prendedor con forma de cucaracha. ¿La razón? Un tierno guiño dedicado a su esposa, a quien cariñosamente apodan "Cuca".

Como parte del romántico gesto, el ex "enmascarado" conservó el accesorio y decidió llearlo este viernes al programa de Zangaro para entregárselo en vivo, ante la mirada cómplice de todo el equipo. Visiblemente emocionada por la sorpresa, la conductora respondió al aire con un beso que selló uno de los momentos más dulces de la televisión reciente.

Victoria Zangaro y Martín Sarthou el día de su boda. Foto: @msarthou70

El espontáneo beso fue celebrado por el resto del elenco del magazine. La comunicadora Lucía Rodríguez, por ejemplo, exclamó con humor: "¡Eso me hace creer en el amor Mabel! Por eso yo no abandono la creencia".

Las muestras de cariño ya habían comenzado la noche anterior en redes sociales. Mientras se emitía el esperado "desenmascaramiento", Victoria Zangaro expresó públicamente el orgullo por su marido a través de su cuenta de X. “Es taaasnnn liiindooo”, escribió junto al video del momento en que el país descubría que Martín Sarthou era quien se ocultaba detrás del enigmático traje de Paparazzi.