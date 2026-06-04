Patricia Wolf habló de su relación con Agustina Zuasnabar y reveló que trabaja como bachera en Punta del Este

Como suele ocurrir cada vez que visita un programa de entrevistas, Patricia Wolf dejó varias historias desconocidas durante su paso por Historias propias (Canal 5). Habló de su infancia, de los prejuicios que enfrentó en el modelaje, de su relación con Agustina Zuasnabar y hasta de su faceta actual como lava platos en Punta del Este.

Una las anécdotas destacadas fue el recuerdo de un comercial que filmó años atrás y que terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Recordó que el rodaje coincidió con su cumpleaños y con una jornada marcada por una alerta naranja por frío polar. Debía pasar horas colgada de una grúa, con un vestido liviano y tacos altos un 2 de julio.

"Cada vez que me bajaba me traían mantas, bolsas de agua caliente y grapa", relató. Lo peor llegó después. Hubo un conflicto entre el cliente y la productora, la empresa se declaró en quiebra y no cobraron un peso.

En contraste con aquellas experiencias, hoy disfruta de una rutina mucho más sencilla en Punta del Este, donde se mudó meses atrás y acompaña a su hijo Dani Puig en la novedosa propuesta de café y vivero que abrió junto a su pareja en La Barra de Maldonado: Yuyo café y Vivero salvaje.

"Disfruto lavando platos y tazas en el café. Escuchamos música y charlamos", reveló la investigadora de ¿Quién es la máscara? (Teledoce).

Según explicó, esa tarea de bachera le permite compartir tiempo con él en medio de jornadas laborales que suelen superar las 12 horas. "La manera de estar con él no es sentarme a tomar un café. Es estar hombro a hombro ayudándolo. Y pásame la esponja", resumió.

Patricia Wolf y su hijo Dani Puig en una muestra en Espacio Foto Arte.

Patricia Wolf recordó la historia con Agustina Zuasnabar

En el tramo final de la entrevista, Wolf reflexionó sobre la libertad en distintos aspectos de la vida. Primero habló de la independencia económica que le inculcaron sus padres y de cómo eso le permitió tomar decisiones sin depender de nadie.

Luego llevó el concepto al terreno afectivo."Me gusta una mina y encaro con ella", comentó al referirse a su relación con Agustina Zuasnabar, con quien compartió su vida durante cuatro años.

Wolf, que hoy está en pareja con Nacho Conti, recordó que cuando decidió casarse y exponer públicamente su historia de amor con una mujer recibió una repercusión que no esperaba. Más allá de los mensajes de cariño, muchas personas le escribieron para contarle cómo su visibilidad había impactado en sus propias familias. "Ahora mi mamá vio que te casaste con una mujer y no ve tan grave que yo sea gay. Tengo una hija trans", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aquellas experiencias la hicieron tomar conciencia de que sus decisiones personales podían tener un efecto mucho más amplio. "Es algo hermoso, pero también una responsabilidad. Te hace ver que lo que hacés puede tener un impacto social y un valor para otros", reflexionó.

Aseguró también que nunca tomó esas decisiones pensando en la exposición o en un beneficio profesional. De hecho, recordó que cuando comenzó su relación hubo quienes insinuaron que buscaba prensa o repercusión mediática."Me decían: 'Esto lo hacés para ganar plata o tener prensa'. Imaginate si le voy a dedicar cuatro años de mi vida. No tengo pulgas en el lomo, no me banco nada y menos a la edad que tengo", cerró entre risas.