"Escape perfecto Uruguay": cómo anotarse y cuáles son los requisitos para participar en el programa de Canal 4

La televisión uruguaya se encuentra en un año atravesado por el Mundial de fútbol. La próxima semana comienzan las transmisiones desde México, Estados Unidos y Canadá, como previa al inicio del campeonato del mundo. Por este motivo, la pantalla chica tendrá varios cambios en el segundo semestre, una vez finalizado el torneo.

Entre las novedades se encuentra la versión uruguaya de Gran Hermano en Canal 10, y el regreso de un exitoso formato a la pantalla de Canal 4. Se trata de Escape Perfecto, el formato que combina desafíos físicos con trivias de cultura general. El programa que estuvo por muchos años en la pantalla en Canal 10, volverá a la grilla, esta vez en Canal 4.

El ciclo estará conducido por Sergio Gorzy, periodista deportivo y conductor de Buscadores (Canal 5) que da un giro en su carrera para debutar en el rol de animador de un formato internacional.

Para los interesados en participar, se encuentra en la página oficial, como en las redes de Canal 4 el link que dirige al formulario para completar. Allí mismo se aclara que "La postulación es personal. Y si bien el juego es en parejas, el formulario debe llenarlo cada persona individualmente y aclarar quién sería su dupla en la pregunta: “¿Con quién vendrías a participar?”, se anuncia al inicio de la página.

Sergio Gorzy. Foto: Archivo. Francisco Flores/Archivo El Pais

Como en cualquier cuestionario, se inicia con los datos personales: Nombre y apellido, fecha de nacimiento, profesión, también ciudad y barrio de residencia, y datos de contacto. También la disponibilidad horaria (De mañana, De tarde), situación sentimental; si tiene mascotas, hobbies, practica algún deporte o tiene algún talento.

En uno de los recuadros preguntan: "¿Con quién vendrías a participar?" (allí se debe ingresar el nombre del acompañante) y el motivo para formar la dupla. También si se tienen experiencias previas en televisión, o contrato pendiente con otro canal, y cuáles son las áreas de mayor conocimiento (entre historia, entretenimiento, deporte, ciencia, cultura general y música), para generar las preguntas. Y como el programa requiere movilidad física, también se pregunta por condiciones físicas.

Para finalizar, en el mismo formulario hay que subir una foto y un video de 30 segundos para presentarse (puede ser junto al acompañante) y decir por qué le gustaría participar.

El estreno de la temporada de Escape perfecto Uruguay en la pantalla de Canal 4 no tiene fecha confirmada. Su llegada está programada para el segundo semestre de 2026, una vez que termine el mundial.