Canal 10 reveló datos clave de "Gran Hermano: Uruguay": cuál será la duración y cuántos participantes tendrá

La casa ya tiene fecha aproximada, conductor y ahora también reglas básicas de juego. A paso lento pero constante, Canal 10 sigue liberando información sobre la primera edición de Gran Hermano Uruguay, uno de los proyectos más ambiciosos de su programación para 2026.

Primero fue el anuncio de quién estará al frente del reality: Eduardo “Colo” Gianarelli, conductor y figura del canal, que asumirá la conducción de un formato que mezcla convivencia, estrategia, exposición y adaptabilidad. Ahora, el canal reveló nuevos detalles a través de un spot publicado en las redes sociales.

Según la promoción difundida en las últimas horas, la primera temporada uruguaya de Gran Hermano tendrá una duración de tres meses y contará con 18 participantes que ingresarán a la casa más famosa de la televisión para competir por el premio final (que todavía no se ha anunciado) y, claro, por un lugar en la conversación de todos los uruguayos. Porque si algo demuestra la historia del formato es que nadie entra siendo famoso, pero varios salen convertidos en fenómeno de redes, con memes, tendencia o escándalo nacional.

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo. Foto: Gentileza.

El reality se realizará durante el segundo semestre de 2026 y marcará el desembarco local de un formato internacional que ha tenido versiones exitosas en países como Argentina, Brasil y España. En Uruguay, la expectativa pasa también por ver cómo se adapta el programa a una escala más pequeña y a un ecosistema mediático donde, se sabe, “todos se conocen con todos”, como anuncia el spot de Canal 10. Eso puede volver la convivencia todavía más explosiva.

Hasta el momento, el canal no informó si ya se realizó el casting definitivo de participantes, aunque el movimiento en redes y la campaña promocional muestran que el proyecto ya entró en fase de instalación pública. La edición se realizará en la misma casa de Gran Hermano: Generación Dorada, mientras que los debates y las galas se realizarán desde Montevideo, dijo Gianarelli en una entrevista con El País.

Con tres meses de encierro y 18 jugadores en competencia, la apuesta parece apuntar a una edición intensa, con suficiente tiempo para construir alianzas, rivalidades y esas discusiones domésticas que empiezan por un plato sin lavar y terminan en tendencia en las redes sociales, y en la charla de todos los uruguayos.