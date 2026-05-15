Canal 4 define los detalles de la vuelta de Escape Perfecto: quién acompañará a Sergio Gorzy y fecha de estreno

Canal 4 ajusta los detalles del desembarco de Escape Perfecto en Canal 4. El formato internacional, que ya tuvo una exitosa adaptación local años atrás en Canal 10, regresará renovado y con una dupla inédita en la conducción: Sergio Gorzy y Leticia Fernández serán los encargados de liderar la nueva apuesta de entretenimiento de la señal de la calle Paraguay.

El estreno está previsto para fines de julio, una vez finalizada la Copa del Mundo, y en principio contará con una primera temporada de 20 episodios. La producción ya comenzó a tomar forma dentro del canal, que trabaja en el acondicionamiento de uno de sus estudios para montar una escenografía de gran porte, inspirada en el clásico formato internacional.

Sergio Gorzy hará una suplencia de varios días en "Algo contigo". Foto: Captura de X @Canal4_UY.

La llegada de Escape Perfecto marca además un giro inesperado en la carrera de Gorzy. Reconocido por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo y actualmente al frente de Buscadores en Canal 5, el comunicador debutará como conductor de un programa de entretenimientos. Aunque es una figura ampliamente conocida por el público, será la primera vez que encabece un ciclo de concursos de estas características.

Leticia Fernandez Feijoo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El ciclo ya tuvo una etapa anterior en Canal 10 entre 2015 y 2020. Aquella versión estuvo conducida por el recordado Alberto Sonsol junto a Annasofía Facello, mientras que las ediciones especiales con famosos quedaron en manos de Claudia Fernández y Diego González.

La elección de Sergio Gorzy no deja de tener un componente emotivo: Gorzy fue socio y amigo personal de Alberto Sonsol, el conductor que popularizó el formato a nivel local, fallecido en 2021 a causa del Covid-19.