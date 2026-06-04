Richard Galeano contraatacó a Nacho Álvarez luego de que lo tildara de “gordito terraja”: la frase letal que usó

La disputa pública entre Richard Galeano e Ignacio Álvarez sumó un nuevo capítulo esta semana cuando el conductor de Hacemos lo que Podemos (Undertake Media) respondió a los cuestionamientos que el periodista le dedicó días atrás en La Pecera (Azul FM).

La semana pasada, Galeano aseguró en su programa que tuvo acceso a una auditoría que detectaría presuntas irregularidades en las métricas del canal de streaming Todo se sabe, conducido por Álvarez. La denuncia derivó en una dura respuesta del periodista en su programa radial La Pecera, que lo tildó de “gordito terraja” y desestimó las acusaciones.

Ahora, Galeano volvió a la carga. Durante un extensa editorial, el conductor sostuvo que Álvarez evitó responder el contenido de la auditoría y se limitó a descalificar a quienes difundieron la información. "De lo que dijimos y contamos nosotros, no respondió absolutamente nada", afirmó al comienzo de su descargo.

A lo largo de más de veinte minutos, Galeano insistió en que las conclusiones sobre las métricas de Todo se sabe no son una opinión personal suya, sino el resultado de una auditoría que, según reiteró, fue realizada por una empresa argentina y encargada por terceros cuya identidad dijo desconocer. "Yo no ando diciendo nada. Lo dice la auditoría", sostuvo.

El conductor aseguró que el informe concluye que una parte significativa de las visualizaciones, suscriptores y audiencia en vivo del programa estaría inflada artificialmente. Incluso volvió a exhibir algunas páginas del documento frente a cámara y afirmó que el informe completo podría hacerse público próximamente.

Galeano también desafió a Álvarez a mostrar las estadísticas detalladas de YouTube para demostrar la cantidad de espectadores únicos de sus contenidos, y enfatizó que las visualizaciones acumuladas de un video no equivalen necesariamente a la cantidad real de personas que lo vieron.

Sobre el cierre de su editorial, Galeano también respondió a los insultos que recibió de parte de Álvarez. Para hacerlo, recordó un antiguo mensaje publicado por el propio periodista en la red social X. "El insulto habla más del emisor que del destinatario. Cuando alguien reacciona violentamente es porque algo le dolió mucho. Y si una simple opinión duele tanto, es síntoma de una carencia, de un fanatismo, de la inseguridad de quien no se anima a cuestionarse. Cuánta fragilidad", leyó el conductor al aire con picardía.

Nacho Álvarez en "TSS: Todo se sabe". Foto: captura

Qué había dicho Álvarez.

La respuesta de Galeano llegó días después de que Álvarez rechazara de forma categórica las acusaciones durante una editorial en La Pecera. "Richard Galeano, agarrámela con la mano", comenzó diciendo el periodista, quien también calificó al conductor como "gordito terraja" y "ratita".

Álvarez negó que existiera cualquier tipo de manipulación de métricas en Todo se sabe y aseguró desconocer cómo funcionan los sistemas de compra de bots. "No tengo la menor idea de cómo se hace eso", afirmó. Además, atribuyó los cuestionamientos a la "envidia" y sugirió que quienes impulsan esas acusaciones podrían ser quienes recurren a ese tipo de prácticas. "Los ladrones creen que son todos de su condición", lanzó en referencia a Galeano y al periodista Eduardo Preve.

El conductor de Todo se sabe también defendió los números de audiencia de su propuesta digital y sostuvo que las visualizaciones obtenidas responden a la trayectoria profesional acumulada durante años y al trabajo de su equipo periodístico. "No sé qué les asombra a estos pelotudos", afirmó, al recordar los altos niveles de audiencia que alcanzó durante su etapa al frente de Santo y Seña en Canal 4.