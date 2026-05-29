Nacho Álvarez arremetió contra un programa de streaming que lo acusó de comprar bots: "Gordito terraja"

Nacho Álvarez lanzó un duro descargo en La Pecera (Azul FM) contra el programa de streaming Hacemos lo que podemos (Undertake Media) y apuntó directamente a los comunicadores Richard Galeano y Eduardo Preve. La polémica se encendió luego de que se difundieran versiones que cuestionaban el éxito digital de sus transmisiones.

"Richard Galeano, agarrámela con la mano", comenzó Álvarez su editorial fiel a su estilo poco sutil, y definió al conductor como "gordito terraja" y "ratita". El periodista desestimó de forma categórica la información que sugería que se había realizado una "auditoría" que revelaba que utiliza perfiles falsos o "bots" para inflar las métricas de visualizaciones en su programa de You Tube Todo se sabe.

Nacho Álvarez con su nuevo look 100% rapado. Foto: Instagram La pecera.

"No tengo la menor idea de cómo se hace eso de comprar bots", afirmó de forma tajante, atribuyendo el origen de los comentarios a "la envidia". "Sangra por la herida, como Preve que es otro que anda tirando mierda por ahí", agregó. Y lanzó que manipular métricas es algo "que harán ellos", en referencia a Galeano y Preve: "los ladrones creen que son todos de su condición". "Si me dijeras que sus programejos los miran 300.000 personas, ahí habría algo raro", arremetió.

Para el periodista, los números que registra su propuesta actual —con promedios que alcanzan las 100.000 visualizaciones— responden estrictamente al "sentido común" y al peso del equipo periodístico que lo acompaña. En ese sentido, recordó que el arrastre de público masivo no es algo nuevo en su carrera y mencionó los récords de audiencia que supo cosechar en su etapa al frente de Santo y Seña (Canal 4). "No sé qué les asombra a estos pelotudos", sentenció, y se preguntó si debía recordar "la cantidad de hitos que generamos a lo largo de la historia".

Enfrentando la presunta auditoría mencionada en el otro programa, Álvarez redobló la apuesta y desafió públicamente a Galeano a mostrar los "papelitos" que comprometerían la veracidad de sus métricas. "Mostrá la auditoría, encantado de la vida", lanzó con ironía, advirtiendo además que él también guarda material contundente ("los míos son posta") para contraatacar si fuera necesario. "Y les hablo a los dos porque son yunta", dijo en referencia al conductor y a Preve.

"Esto ya no es ignorancia, esto es venenito, pero venenito de cuarta", continuó. Finalmente, el comunicador repasó con orgullo algunos de los mayores impactos periodísticos que ha liderado en el último tiempo, mencionando episodios como la entrevista exclusiva a Sebastián Marset, así como su investigación en torno al caso de Romina Celeste, Paula Díaz y el entonces candidato presidencial Yamandú Orsi. Con un cierre categórico, sentenció que no le teme a la confrontación ni a las revisiones públicas porque "todo se sabe".