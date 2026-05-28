"No sos gay, ¿no?": la insólita pregunta de Ignacio Álvarez en pleno show de Ricardo Arjona en el Centenario

Este miércoles a la noche, Ricardo Arjona convocó a miles de fanáticos en el Estadio Centenario. Con un repertorio que mezcló clásicos como “Mujeres”, “Historia de taxi”, "El problema" y “Fuiste tú” con canciones de su último disco, El seco, el guatemalteco convirtió el estadio en un karaoke multitudinario donde el público cantó cada tema de principio a fin.

El show también tuvo momentos de cercanía con el público y humor, con largos monólogos entre canciones, y un segmento en el que el público eligió qué canciones escuchar. También hizo subir al escenario a una fanática durante “Señora de las cuatro décadas” para cerrar el show de dos horas y media con fuegos artificiales,

Entre los asistentes había grupos de mujeres, también parejas y algunas figuras de la televisión uruguaya. También estuvo allí el periodista Ignacio Álvarez quien, rodeado de fanáticas femeninas, filmó un video para sus redes sociales buscando un hombre entre la multitud.

Ricardo Arjona en el Estadio Centenario. Foto: Marcos Harispe

"A ver, chicas", dice Álvarez haciendo un paneo general de la platea repleta de mujeres que lucían vinchas y carteles. "¿Hay algún hombre?", pregunta Álvarez continuando con la filmación. Finalmente alguien le señala uno que saluda a la cámara. Entonces Álvarez le pregunta a la distancia, "no sos gay, ¿no?".

Una de las asistentes, continuando con la broma de Álvarez le retruca, "No, es trolo nomás".

La pregunta de Álvarez generó revuelo en las redes sociales, y el posteo se llenó de comentarios, unos a favor del periodista, otros elogiando el show, y otros criticando al periodista. Una de las seguidoras escribió: "Ir a un concierto de Arjona no define tu identidad ni tu orientación. Los shows son para disfrutarlos sin etiquetas. Así como las mujeres pueden ir a un concierto de Shakira sin que eso defina su gusto, los hombres también pueden disfrutar de cualquier show. La música es para todos".

Otra usuaria publicó: "Primer concierto de Arjona que había tantos hombres! Asombrada para bien".