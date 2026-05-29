Nacho Obes volvió a cantar el jingle de Lacalle Pou y enfrentó a quienes lo critican: "Dejen de llorar"

El cantante Nacho Obes repasó su trayectoria y se refirió a los dos momentos de mayor exposición mediática y debate en su carrera: el paso por el programa Santo y Seña y cuando compuso e interpretó Es ahora, el jingle de campaña para Luis Lacalle Pou en 2019. Las expresiones fueron en el marco de una charla distendida en el periodístico Aire Rico (Del Sol FM), que conducen los periodistas Jorge Balmelli y Diego Zas.

Obes recordó en la nota la enorme repercusión y la polarización que generó la pieza musical que acompañó al candidato blanco. "Me atribuyeron a mí la victoria de Lacalle Pou a nivel de marketing y hay algo de eso", evaluó.

→ ¿El rockero de derecha?



Nacho Obes contó su experiencia tras cantar el jingle de Lacalle Pou, "Es ahora", y dijo "puedo existir sin saber cantar A desalambrar" pic.twitter.com/EzyqkN3nbV — 🫁 Aire Rico (@AireRico995) May 22, 2026

"¿Es ahora es tuyo?", preguntó Zas sorprendido. Y el invitado, guitarra en mano, se animó a tocar en vivo ante los micrófonos los primeros acordes de la conocida melodía política. "¡Soy yo!", remató, y definió la canción como "un temazo". No obstante, señaló por otra parte que "caló hondo entre quienes no lo votaron (a Lacalle Pou)" y eso lo convirtió a él en un "chivo expiatorio".

A su vez, el cantante recordó que poco después se incorporó al equipo del programa Santo y Seña (Canal 4) como músico estable, y trabajar al lado de Nacho Álvarez "no ayudó" a que las críticas y señalamientos menguaran. "Los enemigos de Nacho pasaron a considerarme enemigo a mí, ¡no sabés lo que era Twitter en ese momento!", exclamó.

Obes valoró la experiencia de cantar en vivo en televisión abierta pese a la fuerte exposición, pero mencionó que le achacaban, por ejemplo, "vos no sabés cantar A desalambrar". "Puedo existir sin saber cantar A Desalambrar, aunque la sé cantar", indicó, y analizó que se puede "existir siendo culturalmente de otro lado".

Nacho Obes.

El fragmento de la entrevista fue subido a las plataformas digitales del programa bajo la consigna "¿El rockero de derecha?", lo que desató una ola de comentarios de apoyo y de críticas entre los usuarios. Lejos de llamarse al silencio, el propio Obes decidió replicar la publicación en su cuenta de X (Twitter) acompañándola de un descargo contundente, picante y sin filtros dirigido hacia el público local.

"Personalidad se llama. Dejen de llorar. La humildad es bajar la cabeza y trabajar. Acá lo que quieren es que te calles para que quede todo tranquilito y te puedas tomar tu cerveza. Que nadie te haga soñar ni levantar el culo. "Uruguaye promedie" hay un planeta ahí afuera", arremetió.