Guerra total entre Nacho Álvarez y Eduardo Preve: cruce entre denuncias y acusaciones de "operador experiodista"

La denuncia policial que una pareja de turistas formuló contra Eduardo Preve por un incidente en la calle en Punta del Diablo desató una guerra secundaria entre Preve y Nacho Álvarez, viejos compañeros hace 20 años, pero hoy profundamente enfrentados y acusándose mutuamente de "operadores políticos" y "experiodistas".

Álvarez difundió este lunes en redes sociales los detalles del altercado que habría comenzado una vez que Preve reaccionó con violencia ante una pareja por haber estacionado frente a la casa del balneario rochense donde se alojaba. Si bien, de acuerdo a los denunciantes, el auto no obstaculizaba la entrada de la casa, Preve "estaba sacado": los habría amenazado con una piedra y llegó a tomar al hombre del cuello. La pareja, oriunda de Maldonado, radicó denuncia policial por el incidente en la comisaría de Punta del Diablo.

"Se acaba de comunicar conmigo esta señora para transmitirme el violento momento que ella y su familia sufrieron esta tardecita en Punta del Diablo, cuando el susodicho llegó a agarrar una piedra y amenazar con tirárselas, para luego tomar del cuello a su esposo, quien iba al volante del auto en el que se estaban yendo de la playa junto a su pequeño hijo. Todo porque no le había gustado dónde habían estacionado", escribió Álvarez al dar cuenta del hecho en su perfil de la red social X. También compartió capturas de un mensaje que le envió la mujer a Preve, reprochándole su actitud.

Cuando hizo mención al caso en su programa radial La Pecera (Azul FM), Álvarez se refirió a Preve como "experiodista devenido en operador político".

MÁS VALE PREVE-NIR

Se acaba de comunicar conmigo esta señora para transmitirme el violento momento que ella y su familia sufrieron esta tardecita en Punta del Diablo, cuando el susodicho llegó a agarrar una piedra y amenazar con tirárselas, para luego tomar del cuello a su… pic.twitter.com/2v9xXD4C1E — ignacio alvarez (@igalvar71) February 23, 2026

Conocido el caso, Preve se defendió en espejo calificando a Álvarez de "operador" y "experiodista". Sobre el hecho de fondo, Preve aseguró que se trató de un "incidente de tránsito" que se habría saldado con un pedido de disculpas entre las partes.

Sin embargo, había más detalles escabrosos. La mañana de este martes, Nacho Álvarez volvió a hablar del caso en La pecera. Hizo un raconto de los hechos, añadió que Preve llegó a acceder a la denuncia policial y dio cuenta de un segundo intercambio de mensajes, esta vez por Instagram y donde el comunicador amenazó con sustanciar una denuncia por "difamación e injurias" contra la pareja.

Al final, según el relato de Álvarez, Preve llamó a los denunciantes y les formuló un pedido de disculpas.

Pero la guerra Álvarez - Preve siguió en redes sociales. Bajo el título "Álvarez y sus operaciones", Preve escribió: "La práctica de las operaciones tienen nombre y apellido en Uruguay: el ex periodista Nacho Alvarez. La denuncia (sobre un incidente de tránsito) me la mandó un periodista de Montevideo Portal y la compartí con los denunciantes por Instagram, ya que estaba sorprendido por el tenor de la misma al ser una discusión que se saldó con pedido de disculpas de ambos partes en el mismo momento", expresó.

🔴 ALVAREZ Y SUS OPERACIONES I



✔️La práctica de las operaciones tienen nombre y apellido en Uruguay: el ex periodista Nacho Alvarez.



✔️La denuncia (sobre un incidente de tránsito) me la mandó un periodista de Montevideo Portal y la compartí con los denunciantes por Instagram,… pic.twitter.com/2cdYGAWB0g — Eduardo Preve (@EPreve) February 24, 2026

En otro tuit, Preve mencionó la denuncia (a la postre falsa) que se formuló en campaña electoral contra el entonces candidato Yamandú Orsi de parte de Paula Díaz. En su momento, Álvarez dio cuenta del caso aunque también fue quien desbarató el relato de la mujer transexual y su cómplice, Romina Celeste.

Además, chicaneó a Álvarez mencionando su próximo estreno en streaming: "Ya vas a tener tu canal de You Tube". Estrictamente, ambos periodistas están sin pantalla tradicional en este momento y lanzan sus proyectos personales por la vía del streaming.

Respecto al término "experiodista" que Preve empleó ahora contra Álvarez, el conductor de La pecera expresó con ironía: "Se ve que me escucha y le dolió".

Aunque ya había antecedentes de fuego cruzado, la guerra entre ambos llama la atención en cuanto hace 20 años fueron compañeros de trabajo. Antes de su etapa en Subrayado, Eduardo Preve se desempeñaba como productor periodístico de Las cosas en su sitio, liderado entonces por Nacho Álvarez.