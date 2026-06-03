Tensión en los Influencers Awards: se filtra la fuerte reacción de un conductor al perder con un ciclo de Canal 10

La gala de los Influencers Awards dejó una importante polémica luego de que saliera a la luz un video que muestra la inmediata reacción del conductor Richard Galeano al perder en su categoría. El momento expone la tensión vivida en el salón durante la premiación y en particular en la mesa de su programa Hacemos lo que Podemos cuando se anunció el ganador de la categoría "Mejor programa de streaming".

El registro audiovisual captó el instante exacto en que el maestro de ceremonias, Miguel Arispe, presentó la terna de nominados, integrada por Hacemos lo que Podemos, Llenos de Mística y Ojo Stream. En las imágenes se observa a Galeano junto a su compañero de programa, Daniel Pignatta, aguardando el veredicto. La calma se rompió por completo cuando Arispe reveló que la estatuilla era para Ojo Stream, espacio que comenta lo que sucede en Gran Hermano y se emite por Canal 10 y sus plataformas digitales.

Apenas se escuchó el nombre del ganador, Galeano miró fijamente a la cámara que lo enfocaba y lanzó una advertencia tajante: "Mañana voy a hablar", adelantando que utilizaría su programa para realizar un duro descargo. Sin embargo, el momento más tenso se produjo segundos después, cuando los integrantes de Ojo Stream pasaron junto a su mesa rumbo al escenario. Sin ocultar su malestar, el conductor ironizó en voz alta: "Ganó la reacción a un reality", en clara alusión a que el contenido del programa galardonado se centra en comentar lo que sucede en Gran Hermano en lugar de ofrecer una producción con agenda propia.

La situación no pasó desapercibida para el conductor de la gala. Desde el escenario, Miguel Arispe notó el clima hostil que se había generado en ese sector del salón y acotó con picardía: "Se picó ahí". Ajenos al malhumor de sus colegas, los ganadores subieron a recibir el premio y aprovecharon su discurso para agradecer a Canal 10 por el espacio, al público que los acompaña y al resto del equipo que no pudo asistir a la ceremonia.

El equipo de "Ojo stream" al recibir el premio.

El malestar de Galeano y Pignatta quedó en evidencia. Poco después de conocerse el resultado, ambos decidieron abandonar el salón antes de que concluyera el evento. Fiel a su promesa, al día siguiente el conductor retomó el tema en su programa y volvió a cuestionar los criterios de la premiación. Entre otros puntos, criticó que el galardón hubiera sido otorgado a un ciclo cuya dinámica principal consiste en reaccionar al contenido generado por otro canal.

Por su parte, Hacemos lo que Podemos es un programa periodístico y de entretenimiento que combina actualidad, espectáculos, entrevistas y un marcado tono de humor e ironía. Conducido por Richard Galeano y acompañado por un equipo integrado, entre otros, por Daniel Pignatta, el ciclo se caracteriza por su estilo frontal y provocador. Actualmente se emite por Undertake Media.