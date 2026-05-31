"No se leen esos mensajes": la filosa reacción de Luciana Acuña a Nacho Álvarez tras un comentario sobre su cuerpo

Un comentario de un oyente derivó en un momento de tensión solapada al aire en La Pecera (Azul FM), durante la participación de la humorista Luciana Acuña con su personaje esotérico Úrsula.

El episodio ocurrió en el cierre del espacio, cuando Acuña y el conductor Nacho Álvarez comentaban la función del unipersonal de Acuña, Noche de amigas, prevista para el próximo 4 de junio en el Teatro Movie.

La comediante anunció que las entradas para esa presentación estaban agotadas y adelantó que habrá nuevas fechas más adelante. "Vamos a hacer más funciones más adelante. Ahora con el Mundial, no", comentó.

En ese momento, Álvarez aprovechó para leer un mensaje de un oyente. "Hablando del Mundial, hay uno que dice: "Con esa delantera, Uruguay golea en el Mundial".

Luciana Acuña.

Foto: Kevin Miranda.





Acuña respondió inicialmente con humor e ironía. "Será la de él mismo, porque viste que hay algunos que tienen más delantera que las mujeres", comentó, antes de intentar desactivar la referencia a su físico.

Álvarez retrucó, con sarcasmo, señalando que él había interpretado el mensaje en clave futbolística. "No se habla de cuerpos. Yo pensé que estaba hablando de Darwin Núñez, de la delantera que va a poner Bielsa", dijo el periodista.

La artista replicó: "ah ta, no se habla" para luego añadir: "No se leen esos mensajes", dijo Acuña.

El conductor insistió con ironía. "¿Cómo que no se leen? ¿Está hablando de fútbol?", respondió y Acuña le siguió el tren: "No se leen mensajes de fútbol", aunque de inmediato dejó clara su posición: "Dale, no te hagas el boludo".

El intercambio se extendió apenas unos segundos y no pasó a mayores. Luego ambos continuaron con la lectura de mensajes de la audiencia y el programa siguió adelante con normalidad.