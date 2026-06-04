La insólita confusión de Charly Sosa con Marcelo Bielsa durante el rodaje del video de la selección uruguaya

Cuando lo llamaron de Oriental Films para participar del video con el que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó a los 26 convocados de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, Charly Sosa no lo dudó un segundo. Fanático de la Celeste y del fútbol en general, sintió la propuesta como un honor. "Me emocioné porque soy súper futbolero y súper hincha de la selección", contó el cantante de cumbia a TV Show.

La invitación llegó en el momento justo. Aunque hace años está radicado en Miami, acababa de terminar una gira por Tucumán y Mendoza y se encontraba en Uruguay porque tenía un par de shows agendados. "Si me hubiesen llamado y no estaba acá, me hubiese muerto de la angustia", reconoció.

El clip, que alcanzó las casi cuatro millones de visualizaciones en X en pocas horas y generó miles de comentarios, reunió a figuras de distintos ámbitos como Maxi de la Cruz, Edú "Pitufo" Lombardo, Imanol Sibes, Gerardo Nieto, Luana Persíncula, Danna Liberman y Santiago Urrutia, entre otros.

Fue tan redonda la participación que a Sosa le tocó presentar a uno de sus grandes ídolos: Federico Valverde. "Es un jugadorazo, lo admiro un montón. Se alinearon los planetas y por suerte pude estar", comentó.

Pero la anécdota más curiosa de la jornada de rodaje en Los Cerrillos no tuvo que ver con el mediocampista del Real Madrid, sino con el propio Bielsa. Durante buena parte del rodaje, Sosa creyó que el hombre encapuchado que aparecía andando en bicicleta era el entrenador de Uruguay.

"Pensé que era Bielsa el que andaba en la bicicleta y al final me enteré que era un doble, un actor. Yo buscaba tratar de sacarme una foto, como buen futbolero que soy, y era un doble", relató entre risas.

Charly Sosa haciendo el paso de "Mayonesa" durante el video de la selección uruguaya.

Según contó, el actor permanecía apartado del resto del elenco para no revelar la sorpresa que tendría el video en su tramo final. Por eso nunca tuvo oportunidad de acercarse. "Lo tenían ahí aparte porque no querían revelarnos la sorpresa, pero al final me lo dijeron", explicó.

La desilusión fue doble. No solo descubrió que no estaba compartiendo set con Bielsa, sino que tampoco pudo concretar la foto que tanto quería. "Soy fanático del fútbol, me miro cualquier partido a cualquier hora. Bielsa dentro del mundo del fútbol está muy bien conceptuado y quería una foto con él. Es más, si hubiese sido con el doble también me hubiese encantado, pero me quedé con las ganas", admitió.

Días después se supo que el técnico argentino sí participó del video, aunque únicamente grabó el plano final que se ve sobre el cierre. Esa imagen fue filmada aparte en el Complejo Uruguay Celeste e integrada luego mediante edición al resto de la pieza audiovisual

Otro detalle que llamó la atención de los espectadores fue el clásico paso de baile de "Mayonesa" que Sosa realiza ayudado con un rastrillo durante el video. Lejos de estar previsto, surgió espontáneamente durante la grabación.

"Me habían pedido solo que saludara al vehículo que pasaba. Metí yo el 'bate que bate', al director le encantó la idea y quedó", reveló.

Ahora, además de seguir de cerca a la Celeste, el músico aprovechará su residencia en Miami para asistir a los primeros partidos de Uruguay en la Copa del Mundo: el debut contra Arabia Saudita el 15 de junio y frente a Cabo Verde el 21, ambos en el Hard Rock Stadium de Miami. Antes, el 14 de junio, compartirá escenario con DJ Sanata en un evento especial en Miami Beach.

"Llego de una gira por España ese mismo día, así que me bajo del avión y voy directo al concierto", cerró entre risas.