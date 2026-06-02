El inesperado giro que Claudia Fernández quiere darle a su carrera a los 50 años: "Ya me verás"

En su paso por Te quiero contar, Claudia Fernández habló sin tapujos sobre diversos temas de su vida personal y profesional. Repasó su exitosa carrera, pero también los ataques de pánico que superó tras un viaje a Tailandia a los 17 años, donde se enfrentó a su verdadera identidad, sus oscuridades y sus miedos, que sanó a través de la respiración y la meditación.

Se refirió a su veta espiritual, contó que todas las noches habla con Dios. Y también habló de su relación de 18 años con Leonel Delménico, padre de sus dos hijos, y confesó que en él encontró la paz. "Lo elijo y él me elige todos los días", expresó. Destacó el trabajo en equipo en su matrimonio y que se han ido adaptando con el paso del tiempo, en parte porque viven en dos países distintos, con una hija argentina (Mía) y un hijo uruguayo (Renzo). En el medio, dijo, hubo distintas mudanzas y que él se adaptó a ella.

Entonces reveló que la conversación más difícil la tuvieron cuando se separaron al mes de estar juntos. Ella le planteó que su vida, su trabajo y sus horarios eran esos y no eran los habituales. Cuando él le dijo que no iba a poder con todo eso, armó su valija y bajó los 12 pisos en ascensor.

"Arranqué para la esquina, gritó, volvió y me dijo: 'Vamos a intentarlo'. Pero ese intentar es que él se tuvo que adaptar a mí porque yo no modifiqué mucho", confesó.

La decisión de mudarse a Uruguay después de nueve años de ir y venir, expresó, la tomó porque era lo mejor para la familia. "Gracias a Dios que nos vinimos", dijo. Recordó que por entonces estaba haciendo Animales sueltos y se fue peleada de América TV con Pamela David, cuando ella pasó a ser la dueña. "Quería irme y no había nada fabuloso a la vista. Estaba embarazada de Renzo y dije: es el momento", contó.

También expresó que nunca renunció a nada porque al padre de sus hijos lo conoció a los 30, después de haber hecho Bailando, Patinando y mientras ensayaba para el Maipo. Y que eligió dar un paso al costado del show porque advirtió que con ese hombre iba en serio.

"Le dije al Chato Prada que me iba de Showmatch y me quedaba con el Maipo. No lo podían creer porque estaba en la cresta de la ola", dijo. Y fue contundente: "No iba a exponerlo a la picadora de carne que eran 42 puntos de rating. Cuando estaba soltera, el juego lo jugaba yo. Pero cuando empezás una relación que sabés que va en serio y podés formar una familia, ya no".

¿Qué está estudiando Claudia Fernández?

Claudia Fernández. Foto: Carla Baldiseri. Peinó: Utopía peluquería. Maquillaje: Dahiana Di Vito. Vestido: Gau

Dijo que no volvería a hacer revista porque ya llegó al Maipo y "no hay más que eso", donde también compartió escenario con Antonio Gasalla. También descartó volver a hacer un show circense, como el que hizo con Flavio Mendoza en Stravaganza.

Y dijo que hoy se cuida para ella y para tener un cuerpo en movimiento. "Que me permita irme al Carnaval de Melo todos los febreros a sacudir las plumas y ser una actriz que pone el cuerpo a disposición. No me importa cómo me veo", dijo sobre la imagen.

Además, expresó que dejar de vivir pendiente del cuerpo fue una liberación que le trajo la edad. "Creo que sucedió después de Se dice de mí, que expuse tanto mi corazón que entendí que la gente también me puede ver por otro lado", reveló sobre su primer unipersonal.

El momento más revelador del mano a mano con Lucía Viana llegó cuando se refirió a su nuevo proyecto laboral. Comentó que todo lo que consiguió y tiene en la actualidad no es casualidad, sino que lo visualizó desde niña en su casa de Punta de Rieles.

También dijo que a la suerte hay que acompañarla. Contó que trabaja desde los 14 años, que pasó 23 años en Canal 10, que trabajó con figuras en Argentina y que hoy está estudiando una nueva carrera.

"Sigo como una esponja absorbiendo. Estoy cada vez más motivada. A mí me encanta la producción y ahora que estoy haciendo la carrera de cine, me gusta mucho la dirección", confesó. Y agregó que posiblemente la vean en ese rol porque le entusiasma mucho probarse detrás de cámara.

Dijo que le aburre la monotonía y que por eso trata de salir de su zona de confort. "Todo el tiempo me provoco". Sobre el final de la nota aseguró que le gusta salir de la chatura. "Me gusta el desafío y lo nuevo", dijo.

Entonces Viana quiso saber si se convertirá en directora o productora de cine. "No sé en qué puede terminar. Puedo ser todo", respondió. Y agregó que se veía tanto delante como detrás de cámara. "Quiero verte directora de cine", le dijo la conductora para cerrar la nota. "Ya me verás, delante o atrás, pero verás", finalizó Claudia.