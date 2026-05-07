Florencia de la V reveló que se enamoró de una figura uruguaya con la que trabajó en teatro: “Es cautivante”

En una charla relajada con Moria Casán, Florencia de la V sorprendió con una confesión inesperada: reveló que, a lo largo de su carrera, llegó a enamorarse de algunas compañeras del mundo del espectáculo. Y entre ellas hubo una estrella uruguaya que, según contó, la cautivó arriba del escenario.

Todo ocurrió el martes durante su visita a La mañana con Moria, donde participó del juego “Yo nunca”. Allí, Florencia habló con naturalidad sobre experiencias personales y lanzó una frase que descolocó a la conductora: “Yo sí me enamoré en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres”.

Intrigada, Moria quiso saber más y celebró la sinceridad de su invitada. “¿Se puede saber de quién? Es lindo lo que decís, es hermoso. Es un lindo autodescubrimiento”, le respondió.

Antes de revelar nombres, Florencia explicó qué es lo que suele atraerla de alguien dentro del ámbito artístico. “A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… Me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”, contó.

Luego profundizó en esa idea y aseguró que muchas veces la fascinación pasa por la presencia escénica y el magnetismo artístico. “Me seduce el arte. Si la persona hace un papel interesante, si dice la letra de una forma especial, si tiene esa presencia escénica... me conquista”, afirmó.

Finalmente, ante la insistencia de Moria, se animó a contar quiénes fueron las mujeres que más la impactaron en ese sentido: la argentina Eliana Guercio y la uruguaya Claudia Fernández. “Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana tiene una presencia escénica que es increíble. Bajaba la escalera en el teatro que no sabés lo que era. Y Claudia tiene esta cosa en el escenario de cómo se para, cómo camina, que es cautivante”, expresó.

Claudia Fernández. Foto: Carla Baldiseri. Peinó: Utopía peluquería. Maquillaje: Dahiana Di Vito. Vestido: Gau

La confesión fue tomada con complicidad en el estudio y funcionó también como una reflexión sobre el recorrido personal de Florencia. “Estamos hablando de un amor platónico, claro está”, aclaró la conductora, quien además reconoció que con los años logró hablar con mayor libertad sobre sus emociones y experiencias personales.

Florencia de la V y Claudia Fernández trabajaron juntas en Qué gauchita mi mucama, que en 2012 tuvo funciones en la Calle Corrientes de Buenos Aires. También se presentó en Villa Carlos Paz.