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Aseguran que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini están separados: famoso uruguayo sería el tercero en discordia

Rumores de separación, versiones cruzadas y una presunta infidelidad en el exterior sacuden a una de las parejas más consolidadas y queridas del espectáculo argentino.

El País
El País
05/05/2026, 07:05
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Gonzalo Heredia junto a la actriz Brenda Gandini, con quien está en pareja desde 11 años y tienen dos hijos.
¿Brenda Gandini y Gonzalo Heredia separados?

El mundo del espectáculo rioplatense se vio sacudido en los últimos días por versiones que dan cuenta de una profunda grieta en una de las parejas más estables del ambiente. Según trascendió, el vínculo entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini estaría atravesando su momento más crítico tras dos décadas de relación y dos hijos en común.

La noticia inicial lo dio el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM (América), donde aseguró de manera tajante que el amor entre los actores había llegado a su fin. Pero la información sobre la ruptura cobró una dimensión explosiva cuando, en el programa que Moria Casán conduce en El Trece, se revelaron detalles de una supuesta aventura que habría sido determinante para el adiós definitivo.

¿Nuevo romance? Nicolás Furtado se mostró en una fiesta con una modelo local con la que se lo vinculó años atrás

En el panel de La Mañana con Moria se mencionó que, durante un viaje de la actriz a España el año pasado, habría aparecido un tercero en escena. Luego de que en el panel aportaran pistas sobre el muchacho en cuestión, María Alejandra Callejón terminó poniendo sobre la mesa el nombre: nada menos que el uruguayo Nicolás Furtado. En el programa sugirieron que Gandini y el protagonista de Goyo habrían vivido un romance en el viejo mundo mientras ella tomaba distancia de su rutina conyugal en Buenos Aires.

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Nicolás Furtado, actor uruguayo.
Foto: Loli Laboureau / Netflix

Ante el revuelo generado por estas versiones, Gonzalo Heredia decidió romper el silencio en el programa Perros de la Calle de Urbana Play. En diálogo con Andy Kusnetzoff, el actor desmintió rotundamente la ruptura y criticó la ligereza con la que se aseveran ciertas informaciones en la actualidad. El actor confesó, con una mezcla de humor y asombro, que el impacto fue tan grande que hasta su propio padre lo contactó para verificar si el distanciamiento era cierto, asegurando que nada está más alejado de la realidad que una separación definitiva.

En cuanto a los rumores que vinculan a Gandini con Furtado, el galán aún no se expresó. Si bien la ruptura la descartó de plano, en el entorno de la farándula se sigue hablando de un proceso de erosión en la famosa pareja.

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